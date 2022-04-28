نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض التقسيط الرمضانية..عروض تقسيط سيارة جي إم سي يوكن SLE 2022 من التوكيلات العالمية للسيارات في رمضان 2022 في المقال التالي

عروض تقسيط سيارة جي إم سي يوكن SLE 2022 من التوكيلات العالمية للسيارات في رمضان 2022، جي إم سي يوكن موديل 2022 تعد واحدة من أفضل أنواع السيارات لكل من يبحث عن سيارة قوية عائلية وبمساحة كبيرة تتسع لنحو صفوف للمقاعد لتستوعب 9 ركاب، وتتمكن من تحميل العديد من المميزات والتجهيزات والأمتعة المتعلقة بنسخة يوكون الطويلة للجيل الخامس التي ظهرت في الفترة الأخيرة وبحجم مناسب فقد تم تزويدها بالكثير من المواصفات وتضم وسائل الرفاهية والأمان والسلامة، هذا إلى جانب توفرها بتصميم أنيق عصري جديد خاص بالسير على الطرق الصعبة والوعرة لتعزز مكانتها في الأسواق، وسوف نتعرف اليوم على عروض تقسيط 3,509 ريال سعودي. تقسيط سيارة جي إم سي يوكن SLE 2022 تتوفر سيارة جي إم سي يوكن SLE 2022 موديل 2022 بتقسيط نحو 3,509 ريال سعودي.

ومتاحة دون دفع أي مقدمات لا مصاريف إدارية وتكون الدفعة الأخيرة نحو 40%.

ويبلغ السعر الكلي لسيارة جي إم سي يوكن 2022 SLE نحو 236,130 ريال سعودي.

وهذا العرض ساري منذ 11 أبريل حتى يوم 30 مايو. مواصفات سيارة جي إم سي يوكن 2022 SLE تتميز سيارة جي إم سي يوكن 2022 SLE بشكل قوي ومميز وبقاعدة عجلات جديدة للأطوال بالسابق.

والتي يبلغ طوال سيارة جي إم سي يوكن 2022 SLE يوكون الجديدة 5,334 ملم و5,720 ملم.

تتوفر نسخة دينالي الفاخرة بشبك أمامي كرومي بحجم كبير وإضاءة خلفية تشبه حرف سي.

كما هو مطبق على سيارات جمس الأصغر وحجم الجنوط يتراوح ما بين 18 حتى 22 إنش.

أما بالنسبة للمقصورة الداخلية للسيارة فد تم تغيرها بشكل جذري وأصبحت تتمتع بلوحة عدادات جديدة.

ومقاعد متميزة مع إمكانية الاختيار من بين 4 تصميمات لونية وتزيينات خشبية وبأسطح جلدية.

إلى جانب ميزة حديثة تقدم للمرة الأولى بعالم السيارات وهي ميزة للتحكم الكهربائي بتحريك الكونسول الوسطي.

مقاعد الصف الثاني متوفر بأنظمة ترفيه تضم شاشتين بقياس 12.6 إنش.

وقد تم تعزيز يوكون 2022 من السمعة الطيبة كسيارة عائلية بحجم كبير وتستوعب تحميل 720 لتر.

بخلف مقاعد الصف الثالث التي ترتفع تحو 3,480 لتر .

مع إمكانية طي المقاعد التي قد تصل حتى 4,079 لتر وبقاعدة عجلات طويلة. عمر شويل - جدة عروض التقسيط الرمضانية..عروض تقسيط سيارة جي إم سي يوكن SLE 2022 من التوكيلات العالمية للسيارات في رمضان 2022 - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض التقسيط الرمضانية..عروض تقسيط سيارة جي إم سي يوكن SLE 2022 من التوكيلات العالمية للسيارات في رمضان 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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