سيارات مستعملة بالسعودية 2021 بأرخص سعر فرصة ممتازة

سيارات مستعملة بالسعودية موديل 2021 رخيصة بأقل الأسعار، السيارات من أكثر ما يتم البحث عنه في المملكة من جانب المواطنين والمقيمين في أكثر من مكان، لأنها تعد الوسيلة الأسهل إلا ما كانت الوحيدة للتنقل ما بين المدن، وبسبب إرتفاع الأسعار التي تشهدها في الفترة الحالية فيتم الإتجاه إلي شراء سيارات مستعملة وتكون بحالة جيدة وبسعر مخفض رخيصة بدلا من شراء سيارة جديدة بأسعار مرتفعة، فجمعنا لكم مجموعة من سيارات مستعملة موديل 2021 بحالة جيدة ممتازة، والتي تناسب الطرقات الوعرة والتنزه وتنقلات العائلية.

سيارات مستعملة بالسعودية موديل 2021 للبيع بأرخص سعر

للبيع سيارة تويوتا يارس موديل عام 2021، للبيع مستعملة بحالة جيدة، السيارة تويوتا متواجدة في الخليج بمدينة الرياض، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة عند عرضها للبيع من 90.000 كيلو متر إلى 99.999 كيلو متر.

مواصفات سيارة تويوتا يارس 2021

نوع الوقود المستخدم بنزين ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. مكيف هواء اوتوماتيك. حساسات اصطفاف. سنتر لوك، مدخل AUX.USB.

لون السيارة الخارجي فضي فاتح. سعر السيارة كاش بدون تقسيط 48.500 ألف ريال سعودي. المحركات والشاصية على الشرط. زجاج السيارة وكالة.

سيارة بيستون فاو T77 موديل عام 2021 للبيع مستعمل

في النسيم بمدينة جدة يتوفر سيارة بيستون T77. حالة السيارة مستعملة بحالة جيدة. عداد الممشى للسيارة من 10.000 كيلو متر إلى 19.999 كيلو متر. نوع الوقود المستخدم بنزين. ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. كاميرا خلفية، أكياس هوائية للأمان. مثبت سرعة، دخول بدون مفتاح. كراسي جلد، كراسي مدفأة. سنتر لوك، بلوتوث. لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي. سعر السيارة مستعملة 69.500 ألف ريال سعودي. محرك السيارة يعمل 4 سلندر تيربو. سعر محرك السيارة يبلغ 1.2 لتر.

سيارة تويوتا كورولا موديل 2021 للبيع مستعمل بحالة ممتازة

سيارة تويوتا للبيع بحالة ممتازة فئة سيارة كورولا إصدار 2021. عداد الممشى للسيارة عند عرضها للبيع 4500 ألف كيلو متر. السيارة تعمل بقوة ،4 سلندر. كفرات السيارة والأسبير وكالة. تحكم ديركسون، مثبت سرعة. كشاف ضباب أمامي وخلفي.