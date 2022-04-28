أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage في السعودية، يتسائل عنها جميع عشاق السيارات التكنولوجية الحديثة، حيث يشتهر الشعب السعودي بحرصه الدائم على شراء أفضل أنواع السيارات الرياضية والكلاسيكية والتي تساعدهم، على التنقل في مختلف الطرق الصعبة، حيث حرصت شركة كيا الكورية على طرح أحدث السيارات الكهربائية في عالم، السيارات الحديثة، لجذب أعين جميع عشاق السيارات عالية التقنية، فهي تتميز بمظهر خارجي كلاسيكي، ومن الداخل واسعة ومبتكرة بأحدث أجهزة التنقل السريعة والتي تساعد القائد على القيادة بكل سهولة، لذلك نجد أن سيارة كيا سبورتاج

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

تختلف سيارة كيا الكورية عن باقي السيارات التي تم طرحها في أسواق السيارات لعام 2022، فهي تحتوي على مواصفات تنفرد بها عن باقي السيارات، كما أن جودتها عالية وسعرها مغري ومناسب لجميع الفئات، حيث طرحت شركة كيا فئات مختلفة من السيارة، وكل فئة تختلف في مواصفاتها عن باقي الفئات، حيث هناك فئة كيا سبورتاج EX 2022، وكيا سبورتاج SX Turbo 2022، وغيرها من الفئات التي تحظى بقبول بين الجميع، حيث تتميز سيارة كيا

بالمواصفات التالية.

1. تتميز السيارة بطول مناسب يصل إلى 183.5 بوصة، وعرضها 73.4 بوصة، وتحتوي على عجلات

رياضية.

2. تحتوي السيارة على محرك بنزين TDGL مزود بشاحن توربيني، ويعمل بقوة 177 حصان.

3. عزم دوران محرك TGDL يصل إلى 265 نيوتن في المتر.

4. السيارة مزودة بناقل أوتوماتيكي ثنائي القابض بـ 7 سرعات مختلفة.

5. سيارة كيا تحتوي على محرك ديزل يعمل بقوة 183 حصان ومزود بناقل حركة أوتوماتيكي يحتوي على 8 سرعات مختلفة.

6. تحتوي السيارة من الداخل على معلومات وأجهزة حديثة، كما إنها واسعة.

7. تتعدد طرق القيادة في مختلف الطرق.

8. مزودة بوسائد هوائية في الداخل لحماية الركاب وقائد السيارة.

9. فرامل السيارة حديثة ومانعة لالنزالق.

10. يمكنها الحفاظ على توازنها.

11. تمكن القائد الركن بسهولة من خالل الكاميرات الخلفية.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022

كما ذكرنا تحتوي سيارة كيا على مميزات تجعلها متميزة عن باقي السيارات، فهي تعد نجمة متألقة في وسط السيارات الحديثة، وعلى الرغم من تلك المميزات التي تنفرد بها في الأسواق إلا أن أسعارها بسيطة، حيث من المتوقع أن يتم طرحها في الأسواق السعودية بسعر يتراوح ما بين 94.000 ريال سعودي إلى 128 الف ريال سعودي