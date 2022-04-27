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عمر شويل - جدة خصم مفاجئ على سعر تويوتا كورولا اكس ال اي 2021 يتجاوز 15%، نتحدث اليوم عن أحد السيارات السيدان العملية التي حققت مبيعات مذهلة كعادتها في المملكة وهي كورولا xli موديل 2021، وهي الفئة الأولى بين 6 فئات لكورولا 2021 منها 4 بمحركات عادية و2 بمحركات هجينة. نقدم لكم من خلال تقريرنا اليوم أبرز المواصفات الداخلية والخارجية للسيارة، كما نكشف لكم عن آخرتحديث لسعرها في السعودية، وذلك بعد الإعلان عن خصم جديد من جانب الوكيل على سعر كورولا اكس ال اي 2021 يصل إلى حوالي أحد عشر ألف ريال.

سعر تويوتا كورولا اكس ال اي 2021

تتميز تلك الفئة بمحرك اقتصادي ثلاثي الاسطوانات حجمه 1500 سي سي ويولد قوة 119 حصان، يعمل هذا المحرك بنظام الدفع الأمامي بمساعدة ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT. تعتبر تويوتا كورولا xli هي الخيار الأنسب لكل من يبحث عن سيارة عملية واقتصادية فهي تمكنك من السير مسافة 19.6 كيلو متر لكل لتر بتقييم ممتاز بلس. وضمن عروض آخر أسابيع رمضان انخفض سعر كورولا اكس ال اي 2021، وذلك في عرض جديد من قبل شركة عبد اللطيف جميل، حيث وصل سعرها إلى 64 ألف وستمائة ريال بدلا من 75 ألف و555 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

تتميز فئة xli بحساسات خلفية، شبك أمامي ضخم من الكروم، إطارات النوافذ باللون الأسود اللامع، نوافذ كهربائية مع إمكانية التحكم في أقفال الأبواب بشكل ألي، طيس مقاس 15 إنش، اشارات على المرايا الجانبية مع إمكانية الطي اوتوماتيك. كما تتميز سيارة تويوتا كورولا Xli 2021 الاقتصادية بكافة مواصفات الأمن والسلامة عدد 4 وسائد هوائية، فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات و عدد 5 أحزمة أمان.

مزايا كورولا xli موديل 2021

تتميز داخلية السيارة فئة xli بإمكانية التحكم في السيارة عن طريق الريموت، مقاعد مخمل، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية بالكامل اوتو لمسة واحدة، مرايا جانبية كهربائية، نظام تثبيت السرعة، إمكانية التحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، الأوامر الصوتية و البلوتوث، مسند بالوسط درج، مكيف يدوي، فتحات مكيف خلفية، حاملات أكواب أمامية و حاملات أكواب خلفية بالإضافة إلى مزايا التكنولوجيا اتصال يو اس بي وبلوتوث لسيارة تويوتا كورولا اكس ال اي 2021 الاقتصادية.