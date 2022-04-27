نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر تويوتا سيكويا 2023 تعرف على سيكويا من الداخل منافسة لاند كروزر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر تويوتا سيكويا 2023 ، تم الإعلان من قِبَل شركة تويوتا عن جيلها الثاني من سيارتها الجديدة Toyota Sequoia، كما تعتبر السيارة الجديدة هي الأخت الكبري للعربة العملاقة لاند كروزر، كما تعتبر سيارة سيكويا هي أكبر طرازات تويوتا في الحجم كما إنها من فئة سيارات الـSUV التي تنتجها شركة تويوتا للسيارات. كذلك تم تقديم سيارة Toyota Sequoia للمرة الأولى في سنة 2000 على أنها طراز 2001، جدير بالذكر أن السيارة تعتمد بشكل أساسي على طراز تندرا وللمزيد من المعلومات عن السيارة وداخليتها يمكنك متابعتنا في المقالة القادمة.

مواصفات وسعر تويوتا سيكويا 2023

سيارة Toyota Sequoia 2023 يتم تصنيعها بمصنع تويوتا في ولاية إنديانا الأمريكية. كما أن العربة مخصصة لسوق الولايات المتحدة وسوق الشرق الأوسط. جدير بالذكر أنه بنيت سيكويا الجديدة علي قاعدة بناء تويوتا تندرا بيك اب كما ذكرنا في مقدمة المقالة. كما أنها بنفس لغة تويوتا المعروفة Body on Frame وهي اللغة المستخدمة في عدة سيارات مختلفة مثل لكزس LX. وسيارة لاند كروزر الجديدة كلياً التي تحدثنا عنها في مقالة سابقة.

جدير بالذكر أن مواصفات وسعر تويوتا سيكويا 2023 وتصميم السيارة قد تغير بشكل كبير لأنه تم إعادة التصميم بشكل كامل.كذلك سيارة سيكويا 2023 تتوفر بنظامي حركة (هجين قياسي بالبنزين والكهرباء). إضافة للتطور التقني المثير لتكنولوجيا السيارة. كذلك مرآيا للسحب تقبل التمديد أو السحب والثني.كما أن هناك تقنيات رائعة في السيارات الجديدة ووسائل ترفيه مختلفة.كما أن السيارة بها مجموعة نقل حركة هجينة (قياسية). كذلك قدرة سحب في السيارة تصل 9000 رطل. كما أن السيارة تتميز بعزم الدوران المميز. إضافة إلى تحقيق معدل استهلاك أفضل للوقود في سيكويا 2023.

محركات سيكويا ٢٠٢٣

سيكويا 2023 هي عربة جديدة بكل المقاييس. كما أن العربة كما تحدثنا في الفقرة السابقة ستكون بمجموعة نقل تعمل بالبنزين والكهرباء (حركة هجينة). وعن صفات محركات السيارة الجديدة فتابعونا في الفقرة القادمة :

نوع المحرك : هو محرك ثنائي تربو V6 غير هجين.

سعة المحرك : المحرك بسعة 3.4 لتر.

قوة المحرك : المحرك بقوة 1.5 كيلو وات في الساعة

مواصفات وسعر تويوتا سيكويا 2023 يوفر المحرك قوة 437 حصان.

يوفر المحرك قوة 437 حصان. كما يأتي المحرك بشكل قياسي مع محرك iForce MAX الهجين.

كذلك يحتوي أيضاً على محرك كهربائي بين محركي V6 توين تربو وناقل الحركة الأوتوماتيكي الـ 10 سرعات.

المحرك سيعمل ببطارية نيكل ومعدن وهيدريد.

أخيراً المحرك سيوفر 583 رطل من عزم الدوران في Toyota Sequoia 2023.

سعر تويوتا سيكويا الجديدة

الأنباء المتداولة بين رواد وصناع السيارات أن سيارة Toyota Sequoia سوف يتم نزولها صيف 2023. والأسعار كالتالي :