نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتصميم خيالي..سيارة هيونداي أيونيك 5 موديل 2023 الكهربائية شاهد مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها في المقال التالي

سيارة هيونداي أيونيك 5 موديل 2023 ،حرصت الشركة الكورية لصناعة سيارة هيونداي على أن تقدم حلول للنقل العادي وذات سعر رخيص، وتتميز عن باقي العلامات التجارية الأخرة المناسبة لها بذلك، كما أن الشركة قررت أن تخرج عن المألوف وأعلنت عن التصميمات الجريئة لسيارة هيونداي أيونيك 5 المستقبلية التي ساهمت في نقل سيارة هيونداي لفئة جديدة بعالم صناعة السيارات، وقد أصبحت من الشركات الرائدة بمجال صناعة السيارات. سيارة هيونداي أيونيك 5 موديل 2023 مواصفات سيارة هيونداي أيونيك 5 2023 قد كشفت العلامة التجارية هيونداي عملاقة الصناعة الكورية للسيارات عن السيارة الجديدة أيونيك 5 لموديل عام 2023 .

. والتي تنتمي لفئة الكروس أوفر الرياضية بحجم متوسط وتعتبر من أول السيارات الكهربائية الكلية.

لعلامة هيونداي أيونيك الجديدة للفرع الخاص بالسيارات الكهربائية التي تعمل من خلال البطاريات عبر منصة gmp-e .

كما تحتوى على تصميم أنيق وعصري أكثر جاذبية.

مقصورة السيارة الداخلية واسعة وذات تصميم جديد مميز، وتوضح معيار جديد لمفهوم السيارات الكهربائية المتطورة.

اعتمدت شركة هيونداي بتصميم سيارتها أيونيك الكهربائية الحديثة على حسب البنية المخصصة لمجموعة هيونداي موتور .

التي يطلق عليه نظام الكهربائي عالمي، وتتمكن من الحصول على معدلات فريدة على قاعدة العجلات الطويلة ومتوفرة بتصميم داخلي حديث.

مواد صديقة للبيئة وذات أداء قوي بسرعة شحن فائقة.

إلى جانب لمميزات لاتصال المتقدمة وجميع وسائل الأمان والسلامة، ويساعد القائد التي من دورها بتقديم تجربة متميزة في داخل السيارة بضمان السيارة. مزايا سيارة هيونداي أيونيك 5 2023 أضافت شركة هيونداي بأن سيارة أيونيك 5 متاحة بتصميم خارجي نادر وتظهر كأنها آلة فضائية مستوحى من قبل سيارة هيونداي بوني الأصلية،

أيونيك 5 متاحة بتصميم خارجي نادر وتظهر كأنها آلة فضائية مستوحى من قبل سيارة هيونداي بوني الأصلية، ومزودة بقاعدة عجلات بقطر 3000 ملم، أما بالنسبة لمقدمة السيارة متاحة بغطاء

وتحتوى على محرك صدفي للمرة الأولى ويقلل من ظهور فجوات باللوحة من أجل الحصول على أفضل ديناميكية هوائية،

وتحتوي على شاشة تعمل بتقنية اللمس بمقاس يبلغ 12 بوصة، ولها شاشة للعدادات الرقمية تمكنك من التحكم بها، كما أنها مزودة بالأمام بشاشة عرض تساعد السائق تتمكن التحكم بها عبر الهاتف. سعر سيارة هيونداي أيونيك 5 2023 يبدأ سعر الإصدار الأساسي للسيارة من 43,000 دولار وذلك السعر أقل بكثير عند المقارنة بسيارات تسلا الكهربائية الراقية. عمر شويل - جدة بتصميم خيالي..سيارة هيونداي أيونيك 5 موديل 2023 الكهربائية شاهد مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها - ثقفني

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