نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا وهيونداي مستعملة في السعودية بسعر لا يتعدى 10 الاف ريال اشهر الفئات في المقال التالي

سيارات تويوتا وهيونداي مستعملة ، تعد سيارات هيونداي وتويوتا من أفخم وأكثر السيارات التي اكتسبت شهرة واسعة، بفضل مواصفاتهم المذهلة الاقتصادية والاعتمادية علاوة على أسعارهم التي هي في الأغلب في متناول من يرغب بشراء سيارة جديدة أو مستعملة، نقدم سيارات مستعملة في السعودية أو سيارات هيونداي وتويوتا مستعملة في السعودية لمن يريد امتلاك سيارة ولكن ظروفه المادية لا تسمح له بشراء سيارة جديدة في خلال السطور التالية. سيارات تويوتا وهيونداي مستعملة هيونداي سوناتا موديل 2007 مستعملة تأتي سوناتا 2007 بمحرك سعته 2400 سي سي بناقل حركة أوتوماتيك وبقوة 162 حصان وقوة عزم دوران 222 نيوتن/ متر، وهي من السيارات السيدان رباعية الأسطوانات.

عدد الممشى 250 ألف كم.

السيارة متواجدة في مدينة جدة.

السيارة تحتوي على مقود كهربائي من الجلد ومقاعد يمكن ضبطها أوتوماتيك ومجاديف لتغير السرعة بدون استخدام الكلتش، ومكيف أوتوماتيك ووسائد هوائية وسقف زجاج أوتوماتيك.

سعر هيونداي سوناتا مستعملة في السعودية 9 الاف ريال. هيونداي أكسينت موديل 2012 مستعملة تأتي بسعة محرك 1400 سي سي بقوة 107 حصان وقوة عزم دوران 135نيوتن/ متر وهي من السيارات السيدان رباعية الأسطوانات ذات ناقل حركي أوتوماتيك.

عدد الممشى 300 ألف كم.

السيارة متواجدة بمدينة الرياض.

السيارة بها تلف وشقوق بسيطة ناتجة عن الاستهلاك.

تحتوي على طفاية حريق ووسائد هوائية ومقود كهربائي ونوافذ كهربائية ومرايات كهربائية وقفل مركزي، مكيف أوتوماتيك وميزة الدخول بدون مفتاح.

سعر هيونداي أكسنت مستعملة في السعودية 8500 ريال. تويوتا كامري موديل 2008 مستعملة تأتي بمحرك ذات ناقل حركة أوتوماتيك بخمس سرعات بسعة 2400 سي سي وقوة 167 حصان وقوة عزم دوران 224 نيوتن/ متر رباعي الأسطوانات.

عدد الممشى 200 ألف كم.

السيارة متواجدة بمدينة الرياض.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

تحتوي على مساعد فرامل وأجهزة استشعار للاصطفاف وكاميرا خلفية، ميزة التحكم بالسرعة ومكيف يدوي.

سعر تويوتا كامري مستعملة في السعودية 10 الاف ريال. تويوتا يارس موديل 2011 مستعملة هي من السيارات السيدان ذات حجم متوسط مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات تأتي سعتها اللترية 1300 سي سي مع قوة 104 حصان وقوة عزم دوران 121 نيوتن/ متر.

عدد الممشى 300 ألف كم.

السيارة متواجدة بمدينة الرياض.

السيارة بحالة ممتازة من حيث الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية.

تحتوي على مقبس أمامي، مكيف يدوي وانذار ضد السرقة ونظام التحكم في ثبات السيارة وعرض مراقبة ضغط الإطارات، راديو وبلوتوث ومشغل ام بي ثري.

سعر تويوتا يارس مستعملة في السعودية 10 الاف ريال. عمر شويل - جدة سيارات تويوتا وهيونداي مستعملة في السعودية بسعر لا يتعدى 10 الاف ريال اشهر الفئات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات تويوتا وهيونداي مستعملة في السعودية بسعر لا يتعدى 10 الاف ريال اشهر الفئات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.