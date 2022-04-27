عروض جي إم سي 2022 في شهر رمضان..عروض جي إم سي 2022 من التوكيلات العالمية للسيارات في رمضان 2022

عروض جي إم سي 2022 في شهر رمضان، أعلنت التوكيلات العالمية للسيارات بطرح عروض جديدة على سيارات جي إم سي 2022 بالسعودية ابتداءً من يوم 7 أبريل وسوف تنتهي بتاريخ 30 أبريل 2022 السيارات التي تشمل العرض هي جي إم سي سييرا 2022 وجي إم سي يوكن 2022، وبإمكانك الآن الاستفادة من العروض المقدمة من خلال التواصل مع الشركة، للاغتنام الفرصة والاستفادة من عروض شهر رمضان المتميزة.

عروض جي إم سي 2022 في شهر رمضان

أعلنت شركة الجميح للسيارات عن حملة عروض بشاير رمضان المتوفرة على سيارة جي ام سي بالتعاون مع جهات تمويل متنوعة بالمملكة منها الآتي:ـ

عروض بنك البلاد

يمنحك بنك البلاد عروض على سيارة جمس يوكن 2022 بنسبة ربح 0% و50% بالوقت الحالي و50% بعد عامين والرسوم الإدارية 1%.

أما بالنسبة لبرنامج التمويل يصل حتى خمس سنوات فيما يعادل 60 شهر .

على أن تكون الدفعة الأولى 0% والرسوم الإداراية 1%، بالنسبة للربح يبلغ 2.19% الدفعة الأخيرة لامتلاك السيارة 40%.

العرض يضم أيضاً 3 سنوات بمبلغ 100,000 كلم وبضمان الشركة المصنعة لمدة سنتين 50,000 كلم بضمان ممتد لتختار الأفضل لك.

عروض البنك السعودي