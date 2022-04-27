تويوتا السعودية تعلن أسعار سيارتي أفالون وكورولا 2022 شاملة الضريبة

تويوتا السعودية صرحت عبر صفحتها الرسمية بوقع التدوين العالمي تويتر.عن الأسعار الخاصة لسيارتي “أفالون وكورولا” 2022 وبينت الأسعار أنها تشمل الضريبة. حيث تعد السيارتان من صنع اليابانية تويوتا وتضمنت كلا منهما. علي مميزات ومواصفات خاصة. تجعل كل واحدة تتفوق عن الأخرى. ومن خلال موقع ثقفني المتميز نتابع تفاصيل تويوتا السعودية. ونوضح أسعار السيارتان شاملة الضريبة. مع نشر مواصفات ومميزات أفلون وكورولا 2022.

تويوتا السعودية تعلن أسعار أفلون 2022

تعد سيارة تويوتا أفالون 2022 هي الجديدة من نوعها وتم إطلاقها مع بداية العام الحالي، والكثيرين من عشاق الماركة العالمية تويوتا ينتظرون كل ما هو جديد، حيث تم إطلاق الأسعار الخاصة والتي شملت الضريبة لتويوتا أفلون 2022، والتي تمثلت في التالي:

الفئة XLE جاء سعرها بمبلغ 139،035 ريال سعودي.

سعر الفئة TOURING بلغ 148،350 ريال سعودي.

أما الفئة LIMITED فقد بلغت 158،815 ريال سعودي.

الفئة الأقل سعراً PREMIUM بلغت 177،790 ريال سعودي.

تويوتا السعودية وسعر كورولا 2022

من الجدير بالذكر أن شركة تويوتا من عمالقة الصناعة بالعالم، منذ عام 2021 كشفت عن الإصدار الخاص بالسيارة كورولا 2022 بالسوق وخاصة بالسعودية، واليوم صرحت عن الأسعار الخاصة بفئات كورولا 2022 وشملت تلك المبالغ القيمة الضريبية:

بمبلغ قدره 75.555 ريال سعودي بلغت فئة 1.5L XL.

1.5L XLI EXECUTIVE جاءت بسعر 79,235 ريال.

بسعر 85,215 ريال سعودي بلفت السيارة بفئة 1.5L XLI EXECUTIVE MR.

أما فئة 1.8L GLI HEV MR بلغت سعر 100,740 ريال.

1.5L GLI MR بلغت بسعر 91.195 ريال.

2.0L XLI EXECUTIVE MR بلغت علي 89.355 ريال.

مواصفات تويوتا أفالون 2022

تويوتا أفالون 2022 تجمع قوتها من محرك من 6 أسطوانات وسعة تصل بها إلى 3.5 لتر.

المحرك ينتج قوة قدرها 297 حصانًا.

وعزم الدوران يمكن أن يصل إلى 362 نيوتن متر كحد أدنى.

تعمل السيارة بنظام متميز وهو الدفع بالعجلات الأمامية.

أما عن الوقود فيبلغ سعة خزانها حوالي 46 لترًا.

يبلغ استهلاك وقود السيارة حوالي 9.0 لترات من الوقود في حالة السفر لمسافة تصل إلى 100 متر.

هذا المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ويمكن للسيارة أن تتسارع من السكون حتى 6.3 ثانية، لتقطع مسافة تصل إلى مائة كيلومتر في الساعة ، لتصل إلى أعلى سرعتها والتي تقدر بـ 230 كيلومترًا في الساعة.

مواصفات تويوتا كورولا 2022

من المواصفات الكمالية لتويوتا كورولا 2022 التالي:

لديها مصابيح ضباب بالإضافة إلى كشافين هالوجين أبيضين مميزين يعملان أثناء النهار.

تأتي السيارة مع بعض التجهيزات والكماليات منها عجلات رياضية مقاس 15 بوصة ومصابيح ضباب خلفية.

الأبعاد الكلية للسيارة يبلغ طولها 4630 مم وعرضها 1780 مم وارتفاعها 1435 مم، أما الإصدار الأخير من تويوتا كورولا 2022 فبلغت سعته 371 لترًا.

تم تجهيز السيارة بمجموعة متنوعة من المحركات رباعية الأسطوانات مع إزاحة قصوى تبلغ 1600 سي سي.

المحرك لديه وقوة قصوى تبلغ 120 حصانًا وعزم دوران يبلغ 154 نيوتن متر.

المحرك الكهربائي متصل أيضًا بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 10 سرعات، ويبلغ متوسط ​​استهلاك السيارة للوقود حوالي 6.8 لترًا لنطاق يصل إلى 100 كيلومتر.

نختم مقالنا الذي تضمن أسعار تويوتا السعودية للسيارتين أفلون وكورولا 2022.