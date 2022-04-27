“بأقساط شهرية مخفضة” تقسيط سيارة كورولا 2022 عبداللطيف جميل لا مصاريف إدارية وفترة سداد لـ 60 شهرا

تقسيط سيارة كورولا 2022 عبداللطيف جميل، تتزايد عمليات البحث المكثفة من قبل الكثيرين من الراغبين في شراء سيارة كورولا بالتقسيط من لدي شركة عبد اللطيف جميل لمعرفة مواصفات وسعر وابعاد السيارة قبل الشراء، ومن هذا المنطلق نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بشأن سيارة كورولا الأقوي بين منافسيها والأكثر شهرة ومبيعا في المملكة العربية السعودية ودول الخليج وفي العالم أجمع وذلك يرجع لتتصدرها قائمة السيارات المميزة بفضل مواصفاتها العصرية التي جمعت بين التصميم الهيل الخارجي المتين مع تزويدها بمعلومات وترفيه سهلة الإستخدام، مع اتساع في المقصورة لضمان ركوب مريح للعائلة، بجانب استهلاك وقود اقتصادي مما أصبحت السيارة المفضلة للجميع والاختيار الأنسب.

تقسيط سيارة كورولا 2022 عبداللطيف جميل

سيارة كورولا هي من إنتاج الشركة اليابانية يويوتا للسيارات ومنذ اصدار سيارة تويوتا كورولا سجلت اعلي مبيعا في العالم وقد نالت المركز العاشر في السعودية من حيث السيارات الأكثر مبيعا في عام 2021، وبالسطور التالية نتعرف على مواصفات سيارة كورولا.

مواصفات سيارة كورولا

سيارة كورولا هي سيارة سيدان مدمجة، تم تزويدها بنظام معلومات وترفيهي سهل استخدامه، فضلا على اقتصادها في الوقودة مما جعلها تحصل تقييمات ثقة كبيرة، وتم تزويدها بالعديد من انظمة الأمان عن طريق المجموعة Safety Toyota، فضلا على قطع غيارها المنتشرة الرخيصة السعر بعكس منفسيها مما جعل التعامل معاها بغاية السهولة.

سعر سيارة كورولا 2021 من عبد اللطيف جميل

تختلف سيارات كورولا بفئتها الثمانية ونتعرف الآن على سعر كورولا بالفئات الـ8

سيارة L: سجلت سعر 75,293 ريالا سعوديا.

سيارة LE: سجلت بسعر 76,981 ريال سعودي.

سيارة SE : سجلت سعر 84,482 ريال سعودي.

بسعر 87,107 ريال سعودي. سيارة Edition Nightshade SE•

وبسعر 94,590 ريال سعودي سيارة Edition Apex SE :

وسجلت سيارة كولار فئة XLE: سعر 91,795 ريال سعودي.

وفئة XSE :سجلت سعر 97,421 ريال سعودي.

وسجلت سعر 106,367 ريال سعودي عن فئة سيارة كورولا Edition Apex XSE :

مزايا التقسيط من كورولا 2022 عبداللطيف جميل