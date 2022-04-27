من 8000 ريال .. أقوى عروض سيارات هيونداي في السعودية بمواصفات حديثة وفرصة بيع لاتعوض!

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الرياض - احمد صلاح - أن عرضو السيارات المستعملة هي أكثر ما يبحث عنه الكثير من المواطنين والمقيمين داخل السعودية خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة واتجاه العديد إلى شراء السيارات المستعملة وتكون بحالة جيدة بسعر يبدأ من 8000 ريال سعودي لأعلى.

وبالرغم من تقديمنا طرق تواصل مع مالك السيارة مباشرة، الا أننا ننصحك بعدم إرسال أموال إلا بعد إتمام عملية البيع وكذلك عدم إرسال المال مسبقا، قم بتفقد المنتج جيدا قبل شراءه.

سيارة هيونداي مستعمل بسعر 8000 ريال سعودي فرصة لن تتكرر

سيارة هيونداي مستعملة للبيع باللون الأسود، سيارة موديل هيونداي سوناتا، موديل عام 2007، تفاصيل السيارة، متواجدة في السعودية بمدينة جدة، سيارة 6 سلندر، عداد الممشى 300.000 كيلو متر، ماكينة وجير بحالة ممتازة، استمارة فحص سارية، تحكم الصوت بعجلة القيادة، مكيف هواء اوتوماتيك، دخول بدون مفتاح، جهاز الملاحة، دعم قطني يدوي، سعر السيارة 8000 ريال سعودي كاش بدون تقسيط، تواصل عبر رقم 96659865883.

سيارة هيونداي سوناتا موديل 2005 مستعمل بحالة ممتازة محرك بقوة 1.6

سيارة هيونداي للبيع في ينبع ذات لون أزرق غامق. عداد الممشى للسيارة عند عرضها للبيع سجل 178.000 كيلو متر. نوع الوقود المستخدم بنزين. عدد الأبواب أربعة أبواب. للسيارة 4 سلندر. تأريخ الحوادث بحالة ممتازة داخل والخارج. وسائد هوائية للسائق أمامية والراكب الأمامي. نوافذ كهربائية، عجلة القيادة معززة آليا. دعم أم بي ثري، راديو، نظام صوت عالي. سعر السيارة هيونداي سوناتا موديل 2005 يبلغ نحو 10000 ريال سعودي. تواصل مع مالك السيارة على رقم جوال 966592397378.

سيارة هيونداي النترا موديل 2011 مستعملة للبيع للسفر

سيارة هيونداي النترا موديل 2011 بحالة ممتازة. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة عند عرض 300.000 كيلو متر. السيارة هيونداي النترا متواجد في الرياض. عدد سلندر السيارة أربعة سلندر. لون السيارة الخارجي أبيض ناصع. من مزايا الأمان بالسيارة صدمة امتصاص الغاز. سعر السيارة هيونداي النترا بسعر 10000 ريال سعودي. تواصل مع مالك السيارة على رقم جوال 966537090755.

سيارة هيونداي سوناتا موديل 2003 مستعملة للبيع باللون الأسود