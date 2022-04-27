قائمة مميزة… عروض رمضان للسيارات 2022 تويوتا | تمتع بأحسن العروض على السيارات

تعرف الآن على أهم عروض رمضان للسيارات 2022 تويوتا، تسائل الكثيرون من عشاق ركوب السيارات والراغبين في شراء سيارات بأسعار مميزة، عن أحدث العروض التي أعلن عنها وكلاء شركة تويوتا في المملكة العربية السعودية، حيث تم الإعلان عن العديد من العروض الرائعة منذ أول أيام شهر رمضان المبارك، ولا تزال العروض مستمرة حتى نهائية شهر رمضان، وقد وجب التنويه إلى أنه من الضروري عندما تفكر في شراء سيارة جديدة أن تقوم بشراء السيارة وقت العرض، وذلك من أجل الاستفادة من الميزات التي تقدمها الشركة مثل فترة الصيانة والسعر المخفض، وفي الأسطر التالية ننشر لكم أهم وأبرز العروض الجديدة.

عروض رمضان للسيارات 2022 تويوتا

تتميز سيارات تويوتا بالأمان والراحة، كما أن سيارات الشركة موفرة للطاقة، وتهتم الشركة بالعملاء الخاصين بها حيث تقوم بتوفير العديد من الخيارات والطرازات التي تناسب كافة الفئات، وتوجد السيارات المنزلية والأفراد والشركات وغيرها، كما تحرص الشركة على تصنيع السيارات بجودة وتقنية عالية من أجل راحة العملاء، وقد أعلنت شركة تويوتا في الممكلة العربية السعودية عن باقة مميزة من السيارات الحديثة لعام 2022، مع بداية شهر رمضان الكريم، حيث أصبح الآن بامكانك الحصول على سيارة جديدة موديل 2022 بالتقسيط الميسر والسهل وتكون فترة السداد على مدار خمسة سنوات، تعرف على هذه العروض كما يلي.

العرض الأول، سيارة تويوتا راش 2022: وتبلغ قيمة القسط شهريا 121 ريال بفترة سداد 5 سنوات. العرض الثاني، سيارة تويوتا بارس 2022 واي: فترة السداد على مدار 60 شهر وبقسط شهري نحو 1036 ريال سعودي. العرض الثالث، سيارة تويوتا كورولا 2022: يتم سداد أقساط السيارة على 5 سنوات، بقيمة القسط الشهري 1040 ريال. العرض الرابع، سيارة تويوتا كامري 2022: تبلغ قيمة القسط الشهري 1692 ريال سعودي ويكون السداد على مدار 5 سنوات. العرض الخامس، سيارة تويوتا فورتشنر: يكون السداد على مدار خمسة سنوات، وتصل قيمة القسط الشهري إلى 2102 ريال. العرض السادس، سيارة تويوتا رايز إس ال اي: تبلغ قيمة القسط الشهري 1095 ريال وفترة السداد تصل إلى 60 شهر. العرض السابع، سيارة تويوتا هايلكس 2022: وتبلغ قيمة القسط الشهري 1549 وتصل فترة السداد إلى 5 سنوات.

مزايا الأمان في سيارة جيب تويوتا 2022

أكدت شركة تويوتا على تقديم مميزات الأمان في السيارات التي تقوم بتصنيعها، وتهتم الشركة بهذه الميزة بشكل أكبر من بقية الشركات، حيث تعمل على نظام فرامل يمنع الانغلاق abs بالإضافة إلى أن قوة الفرامل تكون موزعة بشكل إلكتروني، وتتميز بنظام الأمان الذي صمم ضد السرقة، وتحتوى سيارات تويوتا على مطفأة حريق إلى جانب وسادة هوائية والعديد من المميزات الأخرى.