نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر شعبية سيارة مرسيدس 2023 EQB في أوروبا وأهم المواصفات الداخلية والخارجية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعشق كثير من الأشخاص السيارات الحديثة والمتطورة والمشهورة حول العالم كله وقد تمكنت سيارة مرسيدس 2023 من إثبات وجودها في أوروبا حيث تعتبر من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات كروس أوفر وهي من السيارات الفاخرة ويوجد فيها محرك كهربائي كامل وهذه السيارة من أحدث السيارات المشهورة صناعتها في ألمانيا وهي من ضمن السيارات الكهربائية التي قامت مرسيدس بتقديمها في الفترة الأخيرة والتي تنتمي إلى كروس أوفر الكهربائي وتشمل أيضا السيدان الكهربائية بجميع أنواعها ومن المتوقع أن يتم طرح وإنتاج العديد من هذه السيارات في الفترة القادمة.

مواصفات محرك سيارة مرسيدس 2023

هذه السيارة يتواجد فيها ثلاث خيارات من المحرك حيث تعتبر أقل فيه من السيارة هي EQB250 وبالتالي يتواجد فيها محرك تصل قوة الحصان إلى 188 أما عزم الدوران 284 رطل قدم والسرعة القصوى الخاص بهذه السيارة 160 كم في الساعة الواحدة.

تتميز هذه السيارة بوجود بطارية تساعدك على السير لمسافات تصل إلى 412 كم بشحنة واحدة.

التصميم الخارجي لسيارة مرسيدس 2023

تجمع هذه السيارة في قالب سيارة كهربائية بجانب وجود الشبكة الأمامي مغلق بشكل كامل بجانب أنه يحتوي على قطع الكروم اللامع والتي تعطي لنا لمحة من السيارات الرياضية.

يتواجد لمبات ليد نهارية ومصابيح ماما ملامسة للشبك أما بالنسبة للجزء السفلي يوجد في الشبكة الأمامي فتحات تهوية والتصميم ثلاثي ولكن لا يوجد مصابيح ضباب بالسيارة.

أما بالنسبة للسيارة من الخلف تشعر بأن حجمها ليس كبير حيث تقوم من سيارات الكروس أوفر تواجد اصطاد خلفية متصلة من الطرفين بجانب وجود مصابيح ضباب صغيرة الحجم.

أهم مميزات التصميم الداخلي لسيارة مرسيدس

تم تصميم فتحات التهوية المكيف في التابلوه الأمامي أما بالنسبة لنظام المعلومات يضم شاشة ملاحة وشاشة معلومات وهذه صناعة الشركة الألمانية والنظام الملاحة يقوم بدعم المعزز الخاص بالسياره ومعرفة درجات الحرارة ومواقع الشحن وكافة المعلومات التي سوف تحتاجها.

تعتبر مقصورة القيادة معزول عن الخارج بفضل تقنية خفض الضوضاء وهذه السيارة يتواجد فيها ثلاث صفوف إمكانية وجوب سبع أشخاص وهي من السيارات العائلية التي تتناسب للسفر والتنقل في أي مكان.