نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنج روفر 2022 Range Rover وحش الطرق الوعرة أهم مواصفاتها ومميزاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة رنج روفر 2022 Range Rover حلم جميع عشاق السيارات وتجربة القيادة المثيرة والمشوقة على جميع أنواع الطرق وخاصةً الوعرة منها، حيث تمكنت شركة لاند روفر البريطانية من تصميم الجيل الخامس من سيارات رنج روفر بإمكانيات تقنية وميكانيكية متطورة، واعتمدت في تصميمها على محرك هجين يُعد هو مصدر القوة بالنسبة للسيارة، فهي تجمع في مواصفاتها بين الحقيقة والخيال، ويمكن للمستخدم تحقيق كافة أحلامه في سيارة رنج روفر موديل 2022، وذلك لما تتمتع به من مواصفات عالية الجودة جمعت كل ما يحتاجه عشاق المغامرة وقيادة السيارات رباعية الدفع SUV العائلية بمهارة وتحكم كامل في جميع برامج السيارة وخصائصها، ولذلك إليكم أهم مواصفات Range Rover الجبارة.

رنج روفر 2022 Range Rover

تتمتع السيارة رانج روفر موديل 2022 Range Rover بتصميم فخم وأنيق يوحي بالقوة والعملية والتوغل بقوة في جميع أنواع الطرق، ولذلك فقد تبدو منحنياتها من الخارج أكثر شراسة، وتنافس أفضل سيارات SUV الرياضية التي صُممت خصيصًا من أجل الطرق الوعرة والخطيرة مثل تويوتا لاندكروزر Toyota Land Cruiser وسيارات جيب Jeep، ومزودة بخيارات متعددة للمحرك منها محرك بنزين هجين أو محرك كهربائي بالكامل، ولذلك فهي تتيح للعملاء اختيار الطراز وفقًا لما يخدم احتياجاتهم، وتمكنت سياراة رنج روفر متعددة الاستخدامات من حيازة قلوب مستخدميها عبر مرور العقود، لتحتفظ بمكانتها القيمة في سوق السيارات العالمي من حيث البيع أو الشراء، وصنفت السيارة ضمن مجموعة السيارات العائلية رباعية الدفع ومتعددة الاستخدامات، فهي مزودة بعدد 7 مقاعد مريحة عالية الجودة.

مواصفات رانج روفر 2022

توفر السيارة الراحة التامة لجميع مستخدميها من خلال رفع معايير الرفاهية والجودة في التصميم الداخلي لمقصورة السيارة.

مصممة بتصميم عصري أنيق وخطوط واضحة وجريئة.

مدهمة بنظام تعليق خلفي مزود بـ 5 وصلات مختلفة، كما أنها تدعم نظام GPS.

إمكانية تحكم السائق في دوران السيارة والتفافها من خلال نظام التحكم الالكتروني.

تستمد السيارة القوة من محرك توربيني قوي سعة 4.4 لتر وبولد قوة 523 حصان وهو من نوع V8.

مميزات سيارة رانج روفر 2022

تتمتع السيارة بالعديد من أنظمة الرفاهية والتسلية للسائق وجميع الركاب، حيث أنها مزودة بـ 2 شاشة تعمل بتقنية اللمس مقاس 11.4 إنش، وهي مثبتة في المقاعد الخلفية.

استُخدمت خامات عالية الجودة من أجل تطوير الديكور الداخلي للمقصورة، والتي تضمن الراحة والعملية للمستخدمين.

بإمكان المقاعد الخلفية في الصف الثالث الفرد واستغلالها كمساحة تخزين كبيرة الحجم نسبيًا أو بإمكانهم تعديل وضعيتها لتصبح مقاعد خلفية مميزة وأنيقة تتميز بالراحة.

تتمتع السيارة بنظام صورت فاخر عالي الجودة والنقاء ومانع للضوضاء، للاستمتاع بكافة إمكانيات السيارة.

تدعم السيارة نظام Amazon Alexa الذكي والذي يتوافق مع العديد من أنظمة الأجهزة الذكية.

سعر رنج روفر 2022

تختلف اسعار سيارة رانج روفر موديل 2022 وفقًا للطرازات والفئات المختلفة، بينما يبدأ سعرها بالدولار من 104000 دولار أمريكي، وبالتالي يبلغ سعرها بالريال السعودي 390200 ريال، وإليكم أسعار فئات السيارة Range Rover 2022 المختلفة.

سعر السيارة فئة SE P400 يصل إلى 104000 دولار.

يبلغ سعر فئة SE LWB 7 Seats 110000 دولار.

سعر فئة SE P530 يصل إلى 118700 دولار.

يصل سعر فئة P530 Autobiography إلى 152000 دولار.

سعر فئة P530 Autobiography LWB يصل إلى 156000 دولار.

بلغ رنج روفر فيرست ادشن P530 First Edition 15800 دولار.

سعر فئة First Edition LWB يصل إلى 163500 دولار.

سيارة رنج روفر 2022 تعد من أفضل سيارات SUV الرياضية وتنافس ضمن أعلى مراتب السيارات العائلية والتي تصلح للقيادة على الطرق الوعرة، وقد ساعدها ذلك البرامج المتوفرة والأنظمة التي تساعد على إجتياز جميع التضاريس بنجاح وسلاسة، فهي مدعومة بنظام التحكم في الجر على مختلف أنواع الطرق، مما يجعلها الخيار الآمن الأمثل للرحلات والإنتقالات العائلية.