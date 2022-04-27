نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر سيارة مبيعا في العالم بالترتيب سيارة تويوتا كورولا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكثر سيارة مبيعا في العالم بالترتيب في كل عام يتم تحديد جميع المبيعات لكافة الشركات والسيارات لتحديد المبيعات الخاصة بكل موديل وتقييم أكثر سيارة مبيعات في العالم وتحديدهم بالترتيب ولكن رغم اختلاف التقارير حول المبيعات التي قامت العديد من الشركات بتحقيقها إلا أن السيارات إلى هذا الوقت تعتبر سيارة تويوتا كورولار في التاريخ وبالتالي سوف نوضح لكم من خلال القائمة التالية أكثر 10 سيارات مبيعا في التاريخ والأرقام المبيعات الخاصة بها تشمل الآتي.

أكثر سيارة مبيعا في العالم بالترتيب

سيارة تويوتا كورولا حققت مبيعات تفوق 38 مليون سيارة.

أما بالنسبة لسيارة فورد F-Series حققت مبيعات تتعدي 35 مليون سيارة.

تشمل أيضا سيارة فولكس واجن جولف حققت مبيعات تفوق 27 . 5 مليون سيارة.

سيارة فولكسن واجن بيتيل حققت مبيعات وصلت إلى 23 . 5 مليون سيارة.

كذلك سيارة فورد اسكورت حققت مبيعات تتعدي 20 مليون سيارة.

تشمل أيضا هوندا سيفيك حققت مبيعات أكثر من 18 . 5 مليون سيارة.

تتضمن أيضا هوندا اكورد مبيعات حوالي 17 . 5 مليون سيارة.

تتضمن يضا فورد موديل T مبيعات أكثر تصل إلى 16 . 5 مليون سيارة.

تشمل أيضا فولكس واجن باسات حققت مبيعاتحوالي 15 . 5 مليون سيارة.

تتضمن سيارة شيفروليه امبالا مبيعات تتعدي 15 مليون سيارة.

سيارة فورد f-150

هذه السيارة قد حققت مبيعات تتعدى 726 , 000 سيارة وتشمل أيضا سلسلة هذه السيارات الأكبر للبيك أب وبالتالي تم تحديث هذه السيارة بالإضافة إلى النسخة الجديدة الخاصة به ولكن هذه السيارات لم تحقق مقدار نسبة المبيعات عن العام الماضي حيث قلت ثمانية بالمئة.

سيارات دودج رام

حققت هذه السيارة نسبة مبيعات تصل إلى 569 , 000 سيارة بجانب أن شاحنات البيك أب من الشاحنات الشهيرة وتمكنت من الوصول إلى المركز الثاني في نسبة المبيعات وقلت عن العام الماضي بنسبة واحد بالمئة وتتنافس هذه السيارة بشكل كبير للغاية مع سيارات شفروليه ولكن لم تتمكن من الاستمرار في هذه المنافسة وجاءت في المركز الثالث.

سيارة شيفروليه سلفرادو

هذه السيارة حققت نسبة مبيعات تصل إلى 519 , 000 سيارة وكانت من ضمن أكثر ثلاث شاحنات بيت أب ولكن العام الماضي بمقدار 8%.

سيارة تويتا رأف فور

هذه السيارة حققت مبيعات في هذا العام أكثر من 407 , 000 سيارة وهي من إنتاج شركة تويوتا وحصلت على لقب أفضل المبيعات في العديد من الدول وذلك على مستوى العالم كله وهذه السيارة تتنافس مع سيارة كروس أوفر المدمجة ولكن انخفضت نسبه المبيعات بمقدار خمسة بالمئه على العام الماضي.