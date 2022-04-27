نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميني كوبر s كلوب من 2023 وأهم المميزات والمواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار كلوب مان 2023 من أكثر السيارات المميزة التي يبحث عنها كثير من المستخدمين حيث تتميز بوجود مساحة كبيرة في الصندوق الخلفي الخاص بها وهذه السيارة تعتبر من السيارات المصنفة على أنها ستيشن واجن وبالتالي لا يتواجد فيها صندوق خلفي كبير ولكنه يتناسب في وضع الأشياء المتوسطة وبالتالي قامت الشركة المصنعه لهذه السيارة بإضافة الهوية الرياضية في السيارة والاطارات يصل مقاسها إلى 18 بوصة أما بالنسبة للمحرر قوي يصل إلى 189 حصان بجانب نظام التعليق الرياضي وبالتالي لا يتواجد خلوص أرضي كبير وذلك يجعل العديد من المنافسين يتفوقون عليه وبالتالي تعمل هذه السيارة بنظام الدفع الرباعي مع تجربة القيادة مميزة وجميلة.

مميزات سيارات ميني كوبر 2023

حصلت هذه السيارة على إصدار جديد بجانب وجود تشكيلة رائعة وتتميز بغطاء خارجي لونه أخضر ومن الداخل يوجد غطاء جلدي بنفس درجة اللون على جميع المقاعد.

تتميز هذه السيارة بوجود هيكل خارجي بتصميم جذاب ومن الداخل أيضا إما بالنسبة لحجم السيارة يجعلك تشعر بأنها صغيرة وبالتالي تسهل عليك الحركة على الطريق بشكل أفضل.

عيوب سيارة ميني كوبر

أما بالنسبة للعيوب الموجودة في هذه السيارة ليست عملية مقارنة مع السيارات الأخرى.

شاشة الملاحة لا يمكن ربطها مع الاندرويد أوتو.

أسعار سيارة ميني كلوب مان 2023

يصل سعر سيارة قلوب مان s حوالي 30 . 750 دولار وبالتالي تكون بالريال السعودي 115 ألف ريال سعودي.

أما بالنسبة لسعر كلوب مان s ll4 33 . 750 وبالريال حوالي 126 , 000 ريال.

أهم مواصفات كلوب مان s

تتميز هذه السيارة بوجود دفع ثنائي مع وجود مصابيح أمامية ليدا ذات شعاع أوتوماتيكي.

يوجد فيها مكيف ثنائي المنطقة مع إمكانية تشغيل المحرك بضغطه واحدة بجانب إمكانية الدخول بدون مفتاح.

يتواجد فيه خاصية التنبيه في حالة الاصطدام الأمامي مع وجود حساسات خلفية للمساعده أثناء الركن المقاعد الإمامية قابلة للتدفئة.