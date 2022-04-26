شركة تسلا تعلن عن سياراتها الكهربائية الجديدة 2022 ومزاياها

سيارة تسلا الكهربائية، أعلنت شركة تسلا للسيارات في الفترة الأخيرة عن سيارتها الكهربائية الأولى التي أحدثت ثورة كبيرة بين جميع أنواع السيارات في العالم، إذ أن السيارات الكهربائية لها مزايا عديدة تختلف عن باقي أنواع السيارات مما يجعل العملاء يرغبون في امتلاك تلك السيارة بأي شكل وبالتحديد كون السيارة تعتمد في الطاقة على مصدر نقي وغير مضر من الطاقة يجعلها المطلب الأول للجماهير حيث أنها تحافظ على البيئة وصديقة لها وتقلل من حدوث الاحتباس الحراري فما هو سعر سيارة تسلا الكهربائية الجديدة بالمملكة؟

سيارات تسلا الكهربائية الجديدة لعام 2022

كما نعلم فإن شركة تسلا التي تستقر في دولة أمريكا تسعى إلى الاستغناء عن مصادر الطاقة الغير متجددة والمضرة للبيئة في نفس الوقت مثل الوقود والبنزين والتي تؤثر أيضًا على ظاهرة الاحتباس الحراري، لكي تقوم الشركة باستبدال تلك المصادر بمصدر متجدد ونقي صديق للبيئة وهو الكهرباء إذ أنها غير مضرة بأي شكل مهما تم استهلاكها فهي صديقة للبيئة، وتلك هي النقطة الأهم في انتشار سيارات تسلا الكهربائية والتي جعلها تغزو العالم تقريبًا لرغبة الجميع في الحفاظ على البيئة والمجتمع من التغيرات والعوامل الجوية التي قد تنتج عن الوقود.

ووجدنا أن تيسلا قد تمكنت من أن تزيد من عدد خطوط الإنتاج الخاصة بها لإنتاج المزيد من السيارات الكهربائية لأهميتها في الحفاظ على البيئة وللمزايا الأخرى الموجودة بها، وقد تم توفير أحد تلك الفروع في السعودية لهذا نجد سيارات تسلا تتخل العديد من أنواع السيارات العالمية بالمملكة ليتمكن العملاء السعوديين من شراء وامتلاك السيارة بسهولة.

سعر سيارة تسلا الكهربائية بالمملكة 2022

ليس هناك سعر ثابت للسيارات في شركة تسلا إذ أن السعر يحدد ويختلف حسب فئة السيارة ونوعها ومواصفاتها لهذا نجد هذا الفرق الكبير بين أسعار سيارات تسلا الذي يتراوح في بعض الأحيان من مبلغ 350 ألف ريال سعودي حتى 420 ألف ريال في حين أننا نجد أن سعر سيارة تسلا موديل دوستر سعره 750 ألف ريال أما عن سيارة تسلا ولكن موديل دوستر سيريس إس فإن سعرها أقل بكثير حيث تباع بسعر 521 ألف ريال.