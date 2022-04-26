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سيارات مستعملة 2021 للتنازل بتقسيط مريح وبدون مقابل أو شروط

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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة 2021 للتنازل بتقسيط مريح وبدون مقابل أو شروط - ثقفني

سيارات مستعملة 2021 للتنازل بتقسيط مريح وبدون مقابل أو شروط، تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي ازيرا موديل 2021 فئة نص فل، ماكينة 6 اسطوانات حجم 3.5 لتر بناقل حركة أوتوماتيك والعداد 28 ألف كيلو متر، السيارة على الضمان وكل صياناتها في الوكالة، تم تركيب حماية لمقدمة السيارة ونانو سيراميك داخلي وخارجي على كامل السيارة والجنوط والزجاج. تتميز بشاشة كبيرة 12.3 بوصة ملاحة تدعم نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مفتاحين مع السيارة، إمكانية التشغيل عن بعد، نقاط عمياء، إضاءات ليد، حساسات أمامية وخلفية، جنوط مقاس 19 إنش، شنطة كهرباء ذكية، تشغيل بصمة، اوتو هولد، إمكانية تبريد وتدفئة مقاعد أمامية، ذاكرة لمقعد السائق، شاحن لاسلكي، عدد 6 وسائد هوائية، مكيف بتحكم منفصل، كاميرا خلفية. السيارة للتنازل بدون مقابل عبر البنك الأهلي بقسط شهري 2055 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 12 قسط والمتبقي 4 سنوات أو 48 قسط.

للتنازل تقسيط بدون مقابل
هيونداي ازيرا 2021 للتنازل

سيارات مستعملة 2021 للتنازل تقسيط

تتوفر للتقبيل سيارة ام جي ZS ستاندر موديل 2021، محرك 4 اسطوانات حجم 1.5 لتر بقوة 118 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك والعداد 48 ألف كيلو متر، تم إضافة عازل حراري وقماش طبلون من الوكالة بالاضافة إلى داش كام أمامي وخلفي ونسافات للأربع كفرات. تتميز بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، ليد، جنوط مقاس 17 إنش، مقاعد مخمل، نظام تثبيت السرعة، فرامل مانعة للانغلاق، تقنية دعم المكابح، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، مرايا جانبية كهربائية ومكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، شاشة ترفيه، أبل كار بلاي، أندرويد أوتو، 4 مكبرات الصوت. السيارة للتنازل تقسيط بدون مقابل عبر شركة تأجير بقسط شهري 1287 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 20 قسط والمتبقي 40 قسط + دفعة أخيرة 14 ألف ريال.

سيارات للتقبيل بدون رسوم
ام جي ZS 2021 للتنازل

تتوفر للتنازل بدون شروط سيارة هيونداي اكسنت موديل 2021 الشكل الجديد فئة فل كامل، ماكينة 4 اسطوانات حجم 1.6 لتر بقوة 123 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك والعداد 20 ألف كيلو متر، السيارة سليمة تماماً من الحوادث والصيانات كاملة في الوكالة وعليها تلبيس للمقاعد والمقود. تتمبز بحساسات خليفة، كاميرا خلفية، إضاءات ليد، جنوط مقاس 16 إنش، نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود في مثبت السرعة والأوامر الصوتية والبلوتوث، اتصال يو اس بي، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، مقاعد مخمل، فتحة سقف، شاشة سطية تدعم نظام أبل كار بلاي و أندرويد أوتو. السيارة للتقبيل بدون رسوم عبر شركة راية وقيمة القسط الشهري 1402 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 11 أقساط والمتبقي 49 قسط + دفعة أخيرة 25 ألف ريال.

سيارات مستعملة للتنازل تقسيط
اكسنت 2021 للتنازل

سيارات للتنازل بدون مقابل

تتوفر للتقبيل سيارة هافال H6 الشكل الجديد موديل 2021 فل كامل، محرك 4 أسطوانات توربو حجم 2000 سي سي، القير أوتوماتيك والعداد 13 ألف كيلو متر. تتميز بجنوط مقاس 19 إنش، إضاءات LED بالكامل، نظام الإنارة الديناميكية المساعد، بروجيكتور عرض معلومات الرحلة على الزجاج الامامي، فتحة سقف بانوراما، انارة محيطية، شاشة عدادات ملونة مقاس 10.25 بوصة، مقاعد جلد مع تهوية وتسخين المراتب الامامية، شاشة ترفيه مقاس 12.3 بوصة تدعم الوسائط المتعددة أندرويد اوتو وأبل كار بلي، منافذ USB أمامية وخلفية ومنافذ كهرباء، شاحن لاسلكي، نظام صوتي 8 سماعات، تنبيه الخروج عن المسار ونظام المحافظة على المسار المساعد، كاميرا بنظام 360 درجة، نقط عمياء، حساسات امامية وخلفية + رادار. السيارة للتقبيل على بنك الراجحي بقسط الشهري 1551 ريال، عدد الأقسام المدفوعة 11 والمتبقي 49 + دفعة أخيرة 30800 ريال.

سيارات للتنازل بدون مقابل
هافال H6 2021 للتنازل

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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