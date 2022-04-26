السيارة الأكثر بحثاً Haval .. سعر ومواصفات سيارة هافال H6 بجميع الفئات 2022

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ما جعل عدد كبير من عشاق السيارات الحديثة يبحثون عن سعر سيارة هافال 2022 ومواصفاتها، أن سيارة هافال H6 سيارة من الفئة الرياضية كما أنها تتميز بأنها سيارة متعددة الاستخدامات «SUV»، هذا بالإضافة إلى محرك ذو 4 أسطوانات تسع 1500 سي سي تيربو، كذلك تبلغ قوة السيارة 148 “حصان”، بالإضافة إلى عزم الدوران والذي تبلغ قوته 230 نيوتن/ متر/ بالإضافة إلى اتصاله بناقل حركة سباعي السرعات ويعمل بالنظام الأوتوماتيكي.
سعر سيارة هافل 2022
سعر سيارة هافال 2022 نوضحه في هذه الفقرة، حيث تم الإعلان عن الإصدار الجديد من سيارات هافال H6 الموديل الحديث 2022 الفئة الأولى وهي فئة standard، ويبلغ السعر النهائي لها ما يقارب من 400 ألف جنيه مصري، أما الفئة الثانية وهي فئة الـ «Deluxe» قد بلغ سعرها حول 425 ألفًا، أما الفئة الثالثة من سيارات هافال وهي فئة الـ «Deluxe SR» يبلغ سعرها نحو 445 ألفًا، أما الفئة الرابعة من الهافال وهي اعلى فئة وهي «High Deluxe» قد تم تسعيرها لكي يبلغ سعرها ما يقارب من 480 ألف جنيه داخل الأسواق المحلية.
مواصفات هافال H6 موديل 2022
تأتي سيارات «هافال H6» بالعديد من المميزات المهمة والعديد من وسائل الأمان التي تحافظ على أمان السائق والراكب، قمن أبرز وسائل الأمان الموجودة في السيارة هي توفير وسادتي هواء للسائق والراكب، وبالإضافة إلى الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتحسين جودة الفرامل في السيارة بالطرق الحديثة والتكنولوجيا ومن ضمنها التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.
- إضافة خاصية في السيارة تساعد على توزيع الفرامل أثناء الانحدارات CBC.
- هناك العديد من أنظمة الفرامل الأخرى الموجودة في سيارة هافال كذلك مساعد الفرامل BA.
- كذلك يوجد بداخل السيارة خاصية الثبات الإلكتروني، كذلك خاصية اخرى للتحكم في الثبات وخاصة عند المرتفعات.
- مثبت للسرعة.
- متابعة ومراقبة نظام ضغط الإطارات كاميرا خلفية في داخل السيارة تساعدك على الرؤية بشكل افضل وأوسع خلف السيارة.
- تم تدعيم السيارة بالعديد من التجهيزات والكماليات، حيث أن مصابيح السيارة الأمامية تعمل بضوء ال LED.
- بالإضافة إلى مصابيح شبورة خلفية، كذلك مرايات السيارة كهربائية وأشارت موجوده في المرايات الجانبية.
- ميزة المفتاح الذكي، وزر يتم من خلاله إيقاف تشغيل أو تشغيل المحرك، بداخل السيارة يوجد مكيف يعمل بالنظام اليدوي، وجنوط السيارة من النوع الرياضي تبلغ ال18 بوصة كذلك إمكانية تعديل الكرسي الخاص بالسائق بشكل كهربائي.
- تحتوي السيارة على 4 مكبرات صوت بداخلها، بالإضافة إلى شاشة الوسائط تبلغ ال10.25 بوصة، مخرج 12 فولت ومدخل USB وتوصيل البلوتوث.
- في النهاية نكون قد تعرفنا على سيارات «هافال H6» و سعر ومواصفات سيارة هافل 2022 بشكل شامل كذلك وسائل الأمان الموجودة في السيارة.
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