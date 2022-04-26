السيارة الأكثر بحثاً Haval .. سعر ومواصفات سيارة هافال H6 بجميع الفئات 2022

ما جعل عدد كبير من عشاق السيارات الحديثة يبحثون عن سعر سيارة هافال 2022 ومواصفاتها، أن سيارة هافال H6 سيارة من الفئة الرياضية كما أنها تتميز بأنها سيارة متعددة الاستخدامات «SUV»، هذا بالإضافة إلى محرك ذو 4 أسطوانات تسع 1500 سي سي تيربو، كذلك تبلغ قوة السيارة 148 “حصان”، بالإضافة إلى عزم الدوران والذي تبلغ قوته 230 نيوتن/ متر/ بالإضافة إلى اتصاله بناقل حركة سباعي السرعات ويعمل بالنظام الأوتوماتيكي.

سعر سيارة هافل 2022

سعر سيارة هافال 2022 نوضحه في هذه الفقرة، حيث تم الإعلان عن الإصدار الجديد من سيارات هافال H6 الموديل الحديث 2022 الفئة الأولى وهي فئة standard، ويبلغ السعر النهائي لها ما يقارب من 400 ألف جنيه مصري، أما الفئة الثانية وهي فئة الـ «Deluxe» قد بلغ سعرها حول 425 ألفًا، أما الفئة الثالثة من سيارات هافال وهي فئة الـ «Deluxe SR» يبلغ سعرها نحو 445 ألفًا، أما الفئة الرابعة من الهافال وهي اعلى فئة وهي «High Deluxe» قد تم تسعيرها لكي يبلغ سعرها ما يقارب من 480 ألف جنيه داخل الأسواق المحلية.

مواصفات هافال H6 موديل 2022

تأتي سيارات «هافال H6» بالعديد من المميزات المهمة والعديد من وسائل الأمان التي تحافظ على أمان السائق والراكب، قمن أبرز وسائل الأمان الموجودة في السيارة هي توفير وسادتي هواء للسائق والراكب، وبالإضافة إلى الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتحسين جودة الفرامل في السيارة بالطرق الحديثة والتكنولوجيا ومن ضمنها التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.