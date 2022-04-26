نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة رخيصة في البحرين اسعار تبدأ من 700 دينار سيارات لاند وهيونداي وفورد في المقال التالي

سيارات مستعملة رخيصة في البحرين ،تعد السيارات من الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها في جميع أرجاء العالم، يمكن اعتبار السيارات من الكماليات ولكن يتعامل معها أغلب المواطنون على أنها من الأساسيات كالمنزل، وتعتبر دولة البحرين الشقيق من الدول التي يبحث مواطنوها عن سيارات جديدة للبيع أو سيارات مستعملة في البحرين رخيصة أو بسعر معقول ومنافس، ونحن بهذا الصدد سنعرض أهم سيارات مستعملة للبيع في البحرين بسعر مخفض في متناول الجميع ومواصفاتها من خلال التالي. سيارات مستعملة رخيصة في البحرين هوندا أكورد موديل 2001 مستعملة سعة المحرك 2000 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك سيارة دفع أمامي سيدان ذات الأربع أسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 100 ألف كم.

السيارة بها القليل من العيوب والتلف البسيط الناتج من الاستخدام اليومي.

بها فتحة سقف كهربائية ونظام ISOFX لتثبيت مقاعد الأطفال، ونظام المساعدة في صعود المرتفعات ومثبت مركبة، المقود كهربائي من الجلد، مكيف يدوي وشبك أمامي مطلي بالكروم وميزة الدخول بدون مفتاح مع إمكانية التحكم في الصوت من خلال عجلة القيادة، مشغل أقراص يدوية وبلوتوث وراديو.

سعر هوندا أكورد مستعملة في البحرين 700 دينار. فورد فيجو موديل 2018 Ambiente HB مستعملة تأتي بمحرك سعته 1500 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك دفع أمامي رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 23 ألف كم (منخفض للغاية).

السيارة لا يوجد بها أي تاريخ حوادث مُسبق وهي بحالة جيدة جدا من الداخل والخارج.

السيارة تحتوي على جميع أنظمة الحماية والأمان للسائق ضد الأخطار والراكب، كما تحتوي على مكيف وعجلة قيادة معززة أليًا وقفل مركزي ونوافذ كهربائية وراديو وبلوتوث.

سعر فورد فيجو مستعملة في البحرين 2400 دينار. لاند روفر رانج روفر سبورت موديل 2008 مستعملة تأتي بسعة محرك 5000 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك وهي ذات دفع رباعي بقوة 305 حصان وقوة عزم دوران 440 نيوتن/ متر ثماني الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 196 ألف كم.

السيارة بحالة ممتازة كالجديدة.

تحتوي على نظام التحكم في الجر ومحدد سرعة، فرامل قرصية أمامية ومساعد انعطافات، ونظام التحكم في نزول التلال وحزمة تعليق تكيفية، مكيف أوتوماتيك وواجهة آي بود وجهاز ملاحي غاية في الدقة وفرامل إليكترونية ومرآة تعتيم مع أضواء محيطة وإمكانية التحكم بالصوت من خلال عجلة القيادة ونظام صوتي من علامة تجارية.

سعر لاند روفر رانج روفر مستعملة في البحرين 2400 دينار. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة رخيصة في البحرين اسعار تبدأ من 700 دينار سيارات لاند وهيونداي وفورد - ثقفني

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