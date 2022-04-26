وصلت أفضل السيارات..كيا سبورتاج 2023 الأكثر كفاءة بمواصفات رائعة وجديدة في المملكة العربية السعودية

كيا سبورتاج 2023 هي السيارة الأكثر كفاءة بمواصفات رائعة والعديد من الميزات تم بناء كيا سبورتاج 2023 في جورجيا من قبل شركة كيا، وهي شركة نجحت في تطوير سيارات الدفع الرباعي من كيا والتي لم يتمكن العديد من العملاء من اجتيازها والمميزات المتوفرة في السيارة، وكذلك كل ما يتعلق بالتجهيزات الداخلية لأفضل سيارة رياضية في العالم حيث أنها تمتلك المعدات المثالية، مما يجعلها سيارة متعددة الأغراض، هي أهم عوامل سعر شراء السيارة.من أقوى أنواع السيارات المتوفرة حاليا في الأسواق المحلية والعالمية، وسعره من أهم المعلومات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص المهتمين بشراء واحدة ومن أهم المعلومات المتعلقة بوصف السيارة ما نقدمه سيعرض في الأقسام التالية وفي السطور التالية ستكون السيارة من طراز كيا سبورتاج مع عدد من الميزات القياسية.

مواصفات كيا سبورتاج 2022

ينجذب العديد من مشتري سيارة كيا سبورتاج إلى الميزات التالية والتي تم تفصيلها في الفقرات التالية:

تتميز السيارة بمساحة داخلية واسعة يمكن توسيعها عن طريق إمالة المقاعد كهربائيًا.

مرايا كهربائية قابلة للطي مثبتة في السيارة.

يوجد منفذ AUX.

وسائد هوائية تمنع حدوث أي اصطدام.

يعمل نظام الفرامل المانعة للعرقلة جنبًا إلى جنب مع نظام EBD.

السيارة لديها ست وسبعمائة ومائة

وصل محرك اقتران حوالي مائة وتسعة وعشرين نيوتن لكل متر.

يمكن تعديل المقاعد في السيارة كهربائيًا.

تأتي السيارة مع مجموعة متنوعة من الملحقات بما في ذلك شاشة تعمل باللمس بحجم ست بوصات ونصف.

ناقل الحركة الأوتوماتيكي متوفر في السيارة وينقسم إلى حوالي خمس سرعات.

تم إعادة تنجيد مقاعد السيارة بجلد من الدرجة الأولى لحماية السيارة وركابها من الملوثات.

يتم تضمين منفذ USB ومنفذ AUX في السيارة.

تبلغ سعة المحرك لتران ونصف.

يبلغ طول عجلات العجلات حوالي عشر بوصات.

سعر كيا سبورتاج 2022

تتوفر كيا سبورتاج 2022 في أكثر من فئة في الأسواق العالمية والمحلية حيث يستقر سعر السير الذاتية للفئة الأولى بقيمة مالية أربعمائة وعشرين ألف ريال سعودي، فيما وصل سعر الفئة الثانية كيا سبورتاج 2022 نحو مائة وخمسين ألف ريال سعودي، واستقر سعر الفئة الثالثة كيا سبورتاج 2022 عند حوالي مائة وخمسين ألف ريال سعودي.