أقوي سيارات تويوتا مستعملة للتنازل بدون مقابل في المملكة بحالات ممتازة وبأقساط بسيطة

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عمر شويل - جدة أقوي سيارات تويوتا مستعملة للتنازل بدون مقابل إليكم أفضل سيارات مستعملة في السعودية للتنازل بدون مقابل، فهناك بعض السيارات التي سنقدمها لكم في هذا المقال والتي قام مالكيها بعرضها في الأسواق لبيعها في السوق المستعمل أو بيع بشكل انفرادي، وكان الهدف الأول من بيعهم للسيارات بدون أي دفعات أولية هو أنهم بحاجة إلى بعض المال لسداد قروضهم المستحقة للبنوك وقاموا بذلك بالاتفاق مع تلك البنوك وهذه فرصة رائعة لكل الراغبين في الحصول على سيارة بإمكانيات عالية وبأسعار مناسبة.

سيارات مستعملة في السعودية للتنازل

1. سيارة تويوتا كامري 2020

بالرغم من مرور سنتين على إصدار سيارة تويوتا كامري 2020 إلا أنها لا تزال تستحوذ على الأسواق بشكل كبير ومن بين مواصفاتها:-

تتكون السيارة من ثلاثة خيارات للموتور وأول موتور كانت سعته 2500 سي سي ومكون من أربع أسطوانات وقوته 204 حصان.

بينما الموتور الثاني يأتي بقوة 297 حصان وسعة 3500 سي سي والثالث سعته 2500 سي سي وقوته الحصانية تبلغ 212 حصان.

يتكون كل من المحركين العاديين من ناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من ثماني سرعات بينما الموتور الهجين فيتكون من فتيس حركة يتكون من ست سرعات.

2. سيارة تويوتا يارس 2017

تم إصدار السيارة في عام 2017م ولا يزال الإقبال عليها شديد وهي من أفضل سيارات تويوتا وتتميز بكل مما يلي:-

سعة الموتور تبلغ 1500 سي سي ويتكون من أربع أسطوانات وقوته تصل إلى 108 حصان.

لعمل 44 آلف لفة في الدقيقة يلزم السيارة عزم دوران يصل إلى 141 نيوتن لكل متر.

يقترن الموتور بفتيس أوتوماتيكي يتكون من ست سرعات والتسارع من صفر حتى 100 كيلو متر يصل في غصون 11.5 ثانية.

3. سيارة انفينيتي Q50 2022

تعد هذه السيارة من أفضل سيارات شركة إنفينيتي المعلنة والمقدمة في عام 2022م ومن بين مواصفاتها ما يلي:-

سعة المحرك تبلغ 3000 سي سي وقوته 300 حصان.

أقصى عزم دورن 399 نيوتن لكل متر والفتيس أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات.

التسارع من السكون حتى 100 كيلو متر في غصون 5.4 ثانية.

4. سيارة ام جي 5 2021

وتعد هذه السيارة من أفضل السيارات التي تم إصدارها في عام 2021 ولها مكانة خاصة بين السيارات نظرًا لإمكانياتها الرائعة والتي هي:-