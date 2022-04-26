سيارات 2022 بقسط 357 ريال شهريا بأقل راتب وبدون كفيل وموافقة فورية

إذا كنت تبحث عن سيارة تساعدك في تقضية احتياجاتك الشخصية، وتتمتع بكل المزايا التي تحملها وبدون أي عواقب أو مشاكل، فيمكنك أن تحصل على سيارة جديدة موديل السنة 2022 بسعر مناسب وجيد لجميع الأفراد، والتي يوجد بها جميع الإمكانيات والكماليات الحديثة، وأيضا تكون أمان و راحة لك ولعائلتك، ولعلك تتساءل كيف يمكنك أن تحصل على سيارة موديل 2022 بسعر جيد إذا كان راتبك 3000 ريال، فالإجابة تكمن في التمويل التأجيري للسيارات والذي ينتهي بالتملك للسيارة، فوقتها ستتحقق جميع أحلام وتحصل على أفضل السيارات الجديدة بسعر جيد وسوف تقم بدفع مبلغ قسط شهري بسيط 357 ريال، والتمويل متاح لجميع المواطنين والمواطنات والمقيمين.

عروض سيارات جديدة 2022

هناك عروض سيارات 2022 متوفرة لك من خلال أفضل الشركات التمويلية والتي تقم بتقديم التمويل لجميع الأفراد بسعر مناسب، سيارات لمحدودي الدخل، وهناك عروض سيارات متوفرة في شهر الكرم وهي سيارات تويوتا ومنها يارس سيدان، وكورولا، كامري، إنوفا، هايلوكس غمارة وغمارتين، راف فور، فورتشنر، رايز، وكل هذه السيارات تندرج تحت العرض التمويلي والذي يستمر حتى نهاية شهر أبريل، فاغتن الفرصة واحصل على أفضل أنواع السيارات بقسط شهري بسيط، سيارات مستعملة بضمان 3 سنوات، والتمويل بدون كفيل إذا كان السجل الائتماني جيد، كما أنه سوف يتم دفع الدفعة الأولى وهي 50% من قيمة مبلغ السيارة، ويكون التمويل لمدة سنة واحدة فقط.

شروط وكيفية الحصول على سيارات جديدة

الرسوم الإدارية هي 1% أو 5000 ريال إيهما أقل وسوف تحصل على السيارة بموافقة فورية وبدون تعقيدات من خلال شركة عبد اللطيف جميل للسيارات، وهناك بعض الشروط التي يجب استيفائها حتى تحصل على سيارتك، وهي أن يكون المتقدم لطلب التمويل سعودي أو مقيم داخل المملكة العربية السعودية، وأن يكون موظف بالقطاع الحكومي أو موظف بالقطاع الخاص، علما بأنه يجب أن يكون على رأس العمل لمدة شهر قبل طلب التمويل للموظف الحكومي أو ثلاث أشهر للموظف بالقطاع الخاص، مع وجود سجل ائتماني جيد، بجانب أنه سوف يتم تقديم الأوراق والمستندات حتى تحصل على التمويل، وهي صورة من الهوية الوطنية، صورة الإقامة، رخصة القيادة، العنوان، سعر ثمن السيارة من العروض، ملئ نموذج طلب التمويل، كما أنه يقبل تمويل المتقاعدين، والدخول إلى شركة عبد اللطيف جميل وهي الشركة الأولى التي توفر لك أكبر وأقوى المزايا عند حصولك على التمويل من خلالها.