انت الان تتابع خبر قبل شرائها .. تعرف على مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 واسعارها في الاسواق السعودية! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - إن الشركة اليابانية تويوتا تعد إحدى الشركات الشهيرة المهتمة بصناعة السيارات، والتي تم إصدار أول سيارة للعالم منها قي سنة 2017.

وهذه الشركة تقع في آيتشي اليابان، وفي السنة التالية للتأسيس أصبحت سادس أكبر شركة في العالم من حيث الإيرادات، حيث بامكانها إنتاج ما يزيد عن 10 مليون سيارة كل سنة.

أما من حيث الربح فهي ثاني دولة من حيث الأرباح والقيمة في الأسواق، وتنافس في ذلك مع مجموعة سوفت بنك، حيث تحظى كل سيارات تويوتا بثقة كبيرة بين مستخدمي سياراتها.

وذلك نظرا لكونها تتمتع بالعديد من المميزات، وخاصة الإمكانيات التي تجعلها تسير بشكل جيد على كافة الطرق الصعبة والعادية.

مواصفات تويوتا يارس 2022

يرغب محبي السيارات في التعرف على مواصفات الإصدارات الجديدة منها كل عام، خاصة الشركات العالمية مثل تويوتا، لذا نقدم لكم اليوم مواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022:

السيارة مزودة بنظام فرامل مانع للانزلاق يسمى ABS.

توجد وسائد هوائية لحماية السائق، والمجاور له في حالة تعرض السيارة لحادث.

محرك السيارة رباعي الدفع ذو 4 اسطوانات، وكثافة قدرها 103 نيوتن لكل متر.

يمكن للسيارة قطع مسافة 100 كيلومتر باستخدام 5 لتر من الوقود فقط.

السيارة بها مقصورة واسعة للغاية ويمكنها استيعاب 7 ركاب كحد أقصى.

تعمل الأبواب الأمامية والخلفية بالكهرباء، كما يمكن التحكم في التلفزيون عن بعد إلكترونيا.

المكيف يدوي التحكم، كما أن درجة الحرارة تعرض بشكل مستمر على شاشة صغيرة.

عوامل الترفيه في السيارة: راديو، بلوتوث، منفذ USB، منفذ Aux.

عيوب سيارة تويوتا ياريس 2022

لا توجد سيارة على وجه الأرض بدون عيوب، وهذا هو الحال في سيارة تويوتا ياريس، فمن أهم عيوب السيارة: انخفاض معدل أداء المحرك بالنسبة لباقي السيارات، تصميم السيارة تقليدي وغير شيق، لا يمكن للسيارة حمل أمتعة ثقيلة، التحكم في المقاعد الأمامية يدويا وليس ميكانيكي، بالإضافة إلى أن سعر السيارة لا يتماشى مع المواصفات المذكورة، حيث أن سعرها يبدأ من 52785 ريال سعودي حتى 59685 ريال سعودي، وهو يختلف باختلاف المحرك والمواصفات الأخرى.