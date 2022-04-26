نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر سيارة نيسان زد 2023 في الدول العربية ومميزات سيارة الكوبية الأكثر انتشار في العالم كله في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر نيسان زد 2023 ، تم الكشف عن سعر نيسان زد 2023 بشكل رسمي في السوق الياباني، وهو الوطن الأم لسيارات نيسان ، وذلك قبل توفير السيارة الرياضية للبيع في صيف 2022 .ولك وفق معلومات رسمية حيث سيتم توفير بديلة نيسان Z فئة 370 للبيع في السوق الأمريكي لدى وكلاء نيسان في 21 يونيو من العام الجاري وبعد ذلك ستتوفر في باقي أسواق العالم. وجدير بالذكر أنه بداية سيارات نيسان الرياضية بنسخة اختبارية تسمى نيسان Z بروتو تم الكشف عنها ظهرت في سبتمبر 2020، ثم بعدها ظهرت النسخة الإنتاجية تحديداً في شهر أغسطس 2021 ، ولكن حتى الآن لم تدخل خطوط الإنتاج في مصنع نيسان وللمزيد عن سيارة نيسان ومواصفاتها تابعونا في المقالة القادمة

مواصفات وسعر سيارة نيسان زد 2023

محرك سيارة نيسان هو أهم ما يتلهف عليه متابعين السيارة وأهم صفاته :

قوة 3700 سي سي.

كما أنه سداسي الأسطوانات سعة 3.7 لتر.

المحرك بنظام التوقيت المتغير الذكي للصمامات.

كذلك قوة 332 حصان مع عزم دوران 365 نيوتن/متر.

كذلك نظام دفع (جر) خلفي في مواصفات وسعر سيارة نيسان زد 2023.

كما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 250 كم / س .

خزان الوقود بالسيارة يتسع إلى 72 لتر.

كذلك استهلاك السيارة للوقود حوالي 9.6 لتر لكل 100 كم .

5.1 ثانية هو زمن التسارع والوصول من سرعة 0-100 كم / ساعة.

كذلك ناقل حركة مانيوال بـ6 سرعات في الفئة الأولى كما أنه أوتوماتيكي بـ7 سرعات في الفئة الثانية.

مواصفات وسعر سيارة نيسان زد 2023 وأبعاد السيارة الخارجية :

ارتفاع السيارة : 1315 مم.

أما عرض السيارة يبلغ : 1845 مم.

وطول السيارة : 4250 مم.

كذلك قاعدة عجلات سيارة نيسان : 2550 مم.

: 2550 مم. سعة الصندوق الخلفي: 235 لتر.

حجم الإطارات 19 بوصة في Nissan.

مميزات Nissan Z

تتميز Nissan Z ببعض المميزات سنستعرضها معكم في النقاط التالية. جدير بالذكر أن نيسان 370Z واحدة من أشهر سيارات الكوبيه المكشوفة الأكثر انتشاراً في العالم. كما تتمتع السيارة بشعبية كبرى وسط محبين السيارات نظراً لإمكانيات السيارة عن غيرها من سيارات نيسان كما أنه هناك أختلاف بين نفس الفئات.

نظام ABS الفرامل. وهو النظام الذي يجعل السيارة لا تزحف عند قيام السائق بالضغط بقوة على الفرامل.

توزيع إلكتروني للفرامل EBD. حيث تتسم هذه الخاصية بالثبات والاتزان للسيارة مهما كانت الحمولة.

مواصفات وسعر سيارة نيسان زد 2023 مساعد الفرامل BA: وهو نظام يعطي السيارة اقصي قوة كبح.

مساعد الفرامل BA: نظام الفرامل DSC. في حالات الطوارئ إذا حاول السائق التوقف فيعجل من تفعيل الفرامل. أو لو ازدادت السرعة فتحاول السيارة التوقف بأقصى سرعة.

تحكم ديناميكي منظم ESC وهي وحدة خاصة بالتحكم الإلكتروني على السرعات.

أجهزة استشعار الاصطفاف. تساعد السائق أن يصطف دون التخبط أو تجريح بالسيارة.

كذلك مكابح قرصية.

بالإضافة إلى 4 airbag.

كما أن هناك نظام تنبيه حركة العودة إلى الخلف في سيارة نيسان.

سعر نيسان زد 2023

جئنا إلى النقطة التي ينتظرها كل متابعين سيارة نيسان وهو Nissan سعر فتابعونا :

من المتعارف عليه في أوساط السيارات أنه سيبدأ سعر نيسان زد 2023 في اليابان من :

النسخة القياسية ستاندرد Fairlady Z التي تأتي مع جير عادي من 6 سرعات أو جير اوتوماتيكي من 9 سرعات.

ستكون هذه السيارة بــ 5,241,500 ين ياباني.

وهو ما يعادل 41,081 دولار أمريكي أي 154,053 ريال سعودي.

أما عن قائمة أسعار نيسان Z الجديدة بفئاتها المختلفة في اليابان :

Nissan Z سعر فئة ستاندر 2023. تبدأ من 5,241,500 ين ياباني وهو ما يعادل 41,081 دولار أمريكي أي 154,053 ريال سعودي.

فئة ستاندر 2023. Nissan Z سعر فئة ST لسنة 2023. تبدأ من 6,462,500 ين ياباني وهو ما يعادل 50,650 دولار أمريكي أي 189,937 ريال سعودي.

فئة ST لسنة 2023. Nissan Z سعر فئة بروتو 2023. تبدأ من 6,966,300 ين ياباني وهو ما يعادل 54,599 دولار أمريكي أي 204,746 ريال سعودي.

فئة بروتو 2023. Nissan Z سعر فئة S لسنة 2023. التي تأتي مع قير عادي تبدأ من 6,063,200 ين ياباني وهو ما يعادل 47,521 دولار أمريكي أي 178,203 ريال سعودي .

فئة S لسنة 2023. مواصفات وسعر سيارة نيسان زد 2023 فئة T.

فئة T. تبدأ من 5,687,000 ين ياباني وهو ما يعادل 44,572 دولار أمريكي أي 167,145 ريال سعودي.

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالتنا عن مواصفات وسعر سيارة نيسان زد 2023 قد نالت إعجابكم.