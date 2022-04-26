نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا مستعملة للبيع بدولة الإمارات بأسعار أقل من 10 ألف درهم إماراتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة للبيع، تتوفر الآن بدولة الإمارات سيارات مستعملة للبيع وتبدأ الأسعار بأقل من 10 ألف درهم إماراتي، لتصبح فرصة لا تعوض بجانب غلاء الأسعار الذي ساد العالم ككل، لذلك نوضح لكم عبر مقالنا على موقع ثقفني أسعار السيارات المستعملة لماركة تويوتا، تابعونا.

سيارات تويوتا مستعملة للبيع بدولة الإمارات

يرغب الكثير من المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات في اقتناء سيارات ليقضوا بهم مشاوريهم ولكن يقف عائق أمامهم الأسعار الباهظة التي يجدونها، ولكن ذلك الأمر أصبح لها بديل وفيما يلي نستعرض أسعار رخيصة لسيارات تويوتا المستعملة بإمكانيات ممتازة اغتنموا الفرصة.

سيارة تويوتا كامري 1998 مستعملة

للبيع بمدينة دبي بدولة الإمارات سيارة تويوتا كامري 1998 مستعملة، السيارة ناقل الحركة بها أوتوماتيكي.

لون السيارة أبيض.

تعمل السيارة بالبنزين.

عداد الممشي بالسيارة 556,000 كيلو متر.

عدد الأبواب بالسيارة أربعة.

السيارة موديل 1998.

دفع أمامي.

أربعة سليندر.

راديو.

سعة المحرك ٢٢٠٠ سي سي .

سعر السيارة 7500 درهم إماراتي.

للتواصل الاتصال على الرقم 971544253345+.

سيارة مستعملة تويوتا كامري 2004

سيارة تويوتا كامري موديل 2004 مستعلمة للبيع بمدينة دبي بدولة الإمارات، ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

كاميرا خلفية.

وسائد هوائية.

كابح خلفي.

إم بس ثري.

مدخل يو إس بي.

مرايا الباب إلكترونية

عداد الممشي بالسيارة 150 ألف كيلو متر.

سعر السيارة 12.500 درهم إماراتي.

للتواصل الاتصال على الرقم 971502282075+.

تويوتا كامري موديل 2006 سيارة مستعملة للبيع

معروض لبيع في مدينة دبي بدولة الإمارات سيارة مستعملة تويوتا كامري موديل 2006، ناقل الحركة أوتوماتيكي.

نوع الوقود بالسيارة بنزين.

السيارة لونها أسود.

بها أربعة أبواب.

كاميرا خلفية والمقاعد قماش.

وسائد هوائية والتحكم بالسرعة.

بلوتوث وراديو.

عداد الممشي 400 ألف كيلو متر.

سعر السيارة 13.500 درهم إماراتي.

للتواصل الاتصال على الرقم 971543856605+.

سيارة مستعملة تويوتا كامري للبيع موديل 2010

للبيع سيارة مستعملة تويوتا كامري موديل 2010، ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي، عدد الأبواب أربعة، نوع الوقود بنزين.