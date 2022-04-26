انت الان تتابع خبر أسعار أحدث 3 سيارات SUV موديل 2022 في مصر.. اتفرجوا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سيارات SUV موديل 2022 زادت أثناء الفترة الأخيرة الماضية أسعار العديد من السيارات من موديلات 2022 وهي التي تقدم في السوق المصري، وخاصة بين فئة السيدان والهاتشباك والكروس أوفر، وهذا بجانب فئة السيارات الرياضية ذات الاستعمالات المتعددة SUV.

أسعار أحدث 3 سيارات SUV موديل 2022 في مصر

وتختلف أسعار أحدث سيارات SUV موديل 2022 في الاسواق المصرية، وتوجد الكثير من الأنواع المختلفة التي يبحث عنها العديد من محبي السيارات.

سيارة ام جي HS موديل 2022

ويوجد في سيارة ام جي HS موديل 2022 محرك رباعي الأسطوانات سعته 1500 سي سي تيربو، وينتج قوة تصل لـ 169 حصاناً، وعزم أفصى للدوران يصل لـ 250 نيوتن على متر، وأسعار هذا النوع يصل لما يلي:

الفئة الأولى ام جي HS موديل 2022 بقيمة قدرها 505 ألف جنيه.

الفئة الثانية ام جي HS موديل 2022 بقيمة قدرها 510 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ام جي HS موديل 2022 بقيمة قدرها 515 ألف جنيه.

[سيارة ام جي HS موديل 2022]

سيارة ام جي HS موديل 2022

سيارة فيات X500 موديل 2022

وتعتمد سيارة فيات X500 موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات سعتها 1400 سي سي تيربو، وينتج قوة 140 حصان، و230 نيوتن على متر من عزم الدوران، ومدعم بناقل حركة أوتوماتيكي، وسعرها هو:

الفئة الاولى فيات X500 موديل 2022 بقيمة قدرها 479.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية فيات X500 موديل 2022 بقيمة قدرها 524.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة فيات X500 موديل 2022 بقيمة قدرها 544.900 ألف جنيه.

[سيارة فيات X500 موديل 2022]

سيارة فيات X500 موديل 2022

سيارة إيجل برو موديل 2022

وتعد سيارة إيجل برو موديل 2022 من السيارات التي تتسارع من 0 لـ 100 كم على الساعة في الفترة الزمنية التي تستغرق 11.8 ثاتية مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلو متر على الساعة، والمحرك فيها رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، وسعرها:

الفئة الأولى إيجل برو موديل 2022 بقيمة قدرها 425 ألف جنيه.

الفئة الثانية إيجل برو موديل 2022 بقيمة قدرها 430 ألف جنيه.

[سيارة إيجل برو موديل 2022]

