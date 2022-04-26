نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء سيارات مستعملة بدون مقدم بالمملكة السعودية وقسط 700 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء سيارات مستعملة بدون مقدم بالمملكة السعودية وقسط 700 ريال يبحث كثير من الأشخاص بشكل دائم عن أفضل العروض المميزة الموجودة داخل المملكة السعودية على السيارات المستعملة لكي يتمكن كل شخص من الحصول على السيارة التي تتناسب معه بجانب وجود أفضل المواصفات المميزة في هذه السيارة وبأسعار جيدة وبالتالي يمكن لأي شخص شراء سيارة مستعملة ويقوم بدفع 700 ريال والحصول عليه أن هذا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل من خلال السطور القادمة

سيارات مستعملة وقسط 700 ريال

يمكنك شراء أفضل أنواع السيارات المستعملة بدون أن تقوم دفع مقدم أو الحاجة إلى ضامن وبالتالي يمكنك اختيار السيارة التي تناسبك.

يمكنك الحصول على تمويلات متنوعة لكي تتمكن من شراء سيارة مستعملة وتقوم بدفع الأقساط الشهرية الخاصة بها ولكن يجب توافق كافة المستندات والشروط المطلوبة لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة للحصول عليه.

يجب أن يتوفر سجل ائتمان والدخل الشهري الخاص بالموظفين لا يقل عن 3000 ريال سعودي ويمكن لجميع المتقاعدين الحصول على هذا التمويل مع أهمية وجود كشف حساب لمدة ثلاثة أشهر الأخيرة بجانب وجود السجل الائتماني.

أفضل عروض سيارات بدون مقدم بالمملكة

يمكنك شراء سيارة مستعملة من خلال شركة عبد اللطيف جميل الذي يقوم بعرض أفضل أنواع السيارات منها سيارات نيسان صيني والتي يوجد فيها العديد من المواصفات المميزة موديل 2019.

حيث يتم دفع قسط شهر 716 ريال سعودي وهذه السيارة تتوفر باللون الفضي مع وجود ضمان لمدة ثلاث سنوات ويتم السداد لفترة تصل إلى 54 شهر بدون أن يتم دفع أي مقدمات أما سعر هذه السيارة يصل إلى 44 . 529 ريال وبالتالي يمكنك الدخول على الموقع الإلكتروني لكتابة البيانات المطلوبة في الاستماره للتقديم على تمويل السيارات المستعملة.

أفضل عروض لتمويل السيارات المستعملة

يمكنك الاستفادة من العروض المقدمة على تمويل السيارات المستعملة إذا كان الراتب الخاص بك يصل إلى 2500 ريال وبالتالي لا تحتاج إلى مقدم لكي تتمكن من الحصول على السيارة حيث يمكنك التقديم على سيارة هونداي وسيارة لكزس وتشمل أيضا سيارة تويوتا وسيارة بي أم دبليو والعديد من السيارات المفضلة لدى كثير من الأشخاص.