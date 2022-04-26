نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشهر السيارات المستعملة في الكويت أسعار رخيصة تبدأ من 950 دينار بمواصفات مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أشهر السيارات المستعملة في الكويت أسعار رخيصة تبدأ من 950 دينار كثر البحث في الفترة الأخيرة من قبل الآلاف من المواطنين بالبحث عن سيارات مستعملة رخيصة في الكويت بمواصفات جيدة ومميزة حيث يوجد العديد من السيارات المشهورة مثل سيارة تويتا وسيارات هيونداي وكذلك من السيارات المنتشرة كثيرا بي أم دبليو وكذلك تشمل سيارات شيفروليه بجانب وجود تشكيلة مميزة من أفضل أنواع السيارات المفضلة لجميع الأذواق لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة أسعار سيارات مستعملة في الكويت.

سيارات مستعملة في الكويت

يوجد العديد من أفضل أنواع السيارات التي يوجد عليها إقبال شديد من قبل المواطنين في دولة الكويت وتشمل الآتي،

سيارات بي أم دبليو اكس موديل 2006

من أهم مواصفات هذه السيارة تحتوي على جنوط ألمنيوم ونظام Abs بجانب وجود دفع رباعي محرك بسعة 3500

يوجد في هذه السيارة ناقل حركة اوتوماتيكي كما يوجد فيها مكيف وجميع الأبواب والنوافذ تعمل بشكل أوتوماتيكي مع وجود حساسات للركن.

تتميز هذه السيارة بوجود عجله القيادة تعمل بشكل آلي بدون استخدام المفتاح أما بالنسبة للمقاعد مجهزة من الجلد الفاخر والسعر هذه السيارة 1450 دينار كويتي.

سيارة شيفروليه بليزر أر أس موديل 2007

هذه السيارة يوجد فيها وسائد هوائية مع وجود نظام منع انغلاق الفرامل وتستهلك 150 , 000 كيلو متر منخفض. تكون من سيارات الدفع الرباعي التي تصل فيها سعة حركة المحرك 3600 مع وجود ناقل حركة أوتوماتيكي. يتميز هذه السيارة بأنها تعمل على نظام الكفاءة ونظام ملاحي دقيق ويمكن استخدام السيارة بدون المفتاح موجود حساسات للركن أما بالنسبة لسعر السيارة يصل إلى 850 دينار كويتي.

سيارات كيا سبورتاج موديل 2014

هذه السيارة تستهلك 220 , 000 كلم وتصل سعة المحرك إلى 2000 سي سي مع وجود دفع رباعي.

يتواجد فيها مقاعد قابلة للطي وجميع النوافذ والمرايات تعمل بشكل اوتوماتيك كما يتواجد مكيف ويتواجد فيها نظام الحماية والأمان.

يوجد فيها وسائد هوائية وتابع خلفي ويصل سعر هذه السيارة 2650 , 000 دينار كويتي

سيارة تويوتا كامري موديل 2021

هذه السيارة تحتوي على نظام حماية وتستهلك 11 , 000 كيلو متر أما بالنسبة لقوة الحصان 202 ويتواجد فيها ناقل حركة أوتوماتيكي ويصل سعر هذه السيارة 5 , 800 دينار كويتي.