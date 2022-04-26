نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة رنج روفر 2023 إنتاج الشركة البريطانية لاند روفر بمواصفات مميزة حديثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة رنج روفر 2023 إنتاج الشركة البريطانية لاند روفر بمواصفات مميزة حديثة كشفت شركة لاند روفر عن إنتاج سيارة رنج روفر 2023 والتي يسعى إليها كثير من الأشخاص المنافسين أن هذه السيارة تتميز بوجود إطارات طويلة ويوجد فيها ثلاث صفوف من المقاعد الداخلية وبالتالي تسع سبع ركاب حيث تسعى هذه السيارة أن يتحول مستقبلها إلى سيارة هجين بالكهرباء وبالتالي يتم اصدارها بشكل كامل بالكهرباء.

التصميم الخارجي لسياره رنج روفر

هذه السيارة تتميز بتصميم مميز وقوي مع وجود فتحات انسيابيه أما بالنسبة للشبكه الأمامي مرتفعة إلى الأعلى مع وجود إطار من الكروم اللامع مع وجود فتحات حجمها كبير.

أما بالنسبة للشبكة الأمامية مدمج مع المصابيح الجميلة وشكلها مستطيل صغيرة الحجم وفي أسفلها يوجد شريط من لمبات ليد.

يتواجد فتحة التهوية سفلية مع مصابيح ضباب صغيرة الحجم أما بالنسبة للهيكل الجانبي يقوم بزوايا 90 درجة ولا يتواجد بها أي حواف أو تشكيل.

الاسطبات الموجودة في هذه السيارة تجعلك تشعر بأن لونها أسود خاصة حين تضيء.

مواصفات قاعدة العجلات الجديدة

تقوم شركة رنج روفر بطرح هذه السيارة بإطارات قياسيه ذو الحجم الصغير وكذلك سيارة ذو الحجم الطويل ولكن الشركة قامت في هذه المرة بتمديد قاعدة العجلات من الإصدار القياسي إلى الإصدار الطويل حتى يزداد سعة السيارة بمقدار 3 بوصة عن الموديل السابق.

أما بالنسبة لقاعدة الاطارات القصيرة كانت قبل ذلك 115 بوصة وبعد ذلك أصبحت 118 بوصة بينما قاعدة الاطارات الطويلة كانت 123 بوصة وأصبحت 126 بوصة وهذا الأمر يساعد على زيادة المساحة الداخلية للسيارة في مساحة لا تقل في المقاعد الخلفية للصف الثاني أو الثالث.

التصميم الداخلي رنج روفر 2023

تتميز هذه السيارة بوجود العديد من المواصفات الداخلية تتماشى مع الفخامة الخارجية وتشمل الآتي،

يوجد في هذه السيارة مقاعد أمامية قابلة للتدفئة مع وجود فتحات المكيف حجمها كبير.

أما بالنسبة للغطاء الجلدي مدمج مع التخشيف في داخل السيارة ونافذ يو أس بي أما للدوريكسيون ذو تصميم دائري.

بينما يتواجد شاشة الوسطيه كبيرة الحجم وشكلها مستطيل بارز عن الكونسول الوسطي وبالتالي يعطيها شكل مميز وأنيق.