سيارات مستعملة بالإمارات بأقل من 20 ألف درهم أفضل عروض السيارات المستعملة لكافة موديلات كبرى، العروض الكبرى تنهال على أسواق سيارات المستعملة في الإمارات والتي أصبحت مطلب هام لكل من يرغب في أن يقتني سيارة مستعملة بحالة ممتازة وبسعر أقل من 20 ألف درهم، فتعد السيارة المطلب الأساسي التي لا يمكن الاستغناء عنه لأنها وسيلة التنقل الوحيدة في شوارع وطرقات الإمارات، فهي تقضي كافة أغراض الأسرة خاصة لو كانت سيارة فارهة تكفي كل متطلبات الحياة، لذا جمعنا لكم عدد من عروض أسعار سيارات مستعملة بالإمارات العربية بأسعار وموديلات مختلفة لتختار منها ما يناسب إمكانياتك.

سيارات مستعملة بالإمارات بأقل من 20 ألف درهم

سيارة هيونداي أي 20 موديل عام 2013، سيارة متواجدة في دبي، من أهم مواصفات السيارة عداد الممشى لها 170.000 كيلو متر، عدد الأبواب للسيارة أربعة أبواب.

ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيك. نوع الدفع للسيارة دفع أمامي. نوع الوقود المستخدم بنزين. لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي. سيارة هيونداي أي 2013 للبيع بسعر 15 ألف درهم إماراتي.

سيارة نيسان تيدا موديل عام 2011 للبيع مستعمل في رأس الخيمة

سيارة نيسان تيدا مستعملة للبيع بمواصفات أمريكية. سيارة نيسان باللون الخارجي أحمر. سيارة متواجدة في رأس الخيمة. ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيك. نوع الوقود المستخدم بنزين. عدد الأبواب خمسة أبواب. مزايا الأمان بالسيارة فرامل مانعة الانغلاق. مساعد فرامل تحكم ديناميكي للثبات. مانع الحركة، كاميرا خلفية بالسيارة. سيارة بها قفل مركزي، تعديل إمالة المقود. معدل المسافة المقطوعة تبلغ نحو 183.298 كيلو متر. سعر السيارة كاش 15.326 درهم إماراتي.

سيارة تويوتا كامري موديل 2009 مستعملة للبيع في الشارقة

سيارة تويوتا كامري للبيع بالشارقة مستعملة للبيع.

عداد الممشى للسيارة 197.000 كيلو متر.

سعة المحرك تبلغ نحو 2400 CC.

نوع الدفع الأمامي للسيارة اوتوماتيك أمامي.

مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات امريكية.

لون السيارة الخارجي أزرق.

عجلة القيادة معززة آليا.

دعم MB3، نوافذ السيارة كهربائية.

كاميرا خلفية، فتحة سقف.

مصابيح ضباب، مقاعد السيارة من الجلد.

سعر السيارة 19.000 ألف درهم إماراتي.

سيارة هوندا اكورد موديل عام 2006 للبيع مستعملة