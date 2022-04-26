نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بأقل سعر على التقسيط”عروض عبد اللطيف جميل لتقسيط سيارات تويوتا برادو 2021 بدون دفعة اولي وفترة سداد على 60 شهرا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط سيارة برادو 2021 عبداللطيف جميل، نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام كافة التفاصيل المتعلقة حول سيارة الدفع الرباعي برادو وكيفية تقسيط سيارة برادو من عبد اللطيف جميل والمواصفات والمزايا التي تتمتع بها السيارة ولعل أهمها أنها من السيارات الحديثة والقوية صاحبة التصميم العصري المطور والتي تم انتاجها لاول مرة بعام 1984 ثم توالي انتاجها لاحقا بأربع أجيال، مع استمرار تطويرها وتحسين مظهرها والهيكل الخارجي لتصبح سيارة متطورة جدا.

تقسيط سيارة برادو 2021 عبد اللطيف جميل

تتيح شركة عبد اللطيف جميل أفضل العروض على تقسيط سيارة تويوتا برادو من لديها بنظام التقسيط المريح حيث توفر الشركة لعملائها اماكنية الحصول على السيارة بدون دفعة اولي وبدون كفيل وبدون مصاريف ادارية، بجانب سهولة في شروط بعكس الشركات الأخري التي توضع شروط تعجيزية قد لا بتحمل العميل من تلبيتها، واليكم اهم مزايا التقسيط من شركة عبد اللطيف جميل على سيارة تويوتا برادو.

اماكنية التقسيط بدون الدفعة الأولى : 0 ريال.

تقسيط مريح.

فترة السداد ممددة لـ 60 شهر.

بدون دفع رسوم ادارية.

عروض تقسيط سيارة برادو من عبد اللطيف على برادو تي اكس ال1 2021

قيمة الدفعة الأخيرة : 56,406 ريالا سعوديا.

فترة السداد ممددة لـ 60 شهر.

قيمة السيارة 143,600æJl

يتم دفع الاقساط الشهرية : 2,674 ريالا سعوديا.

عرض سيارة تويوتا برادو تي اكس ديزل 2021

قيمة الدفعة الأولى : 0 ريالا

يتم احتساب الدفعة الأخيرة : 58,724 ريالا سعوديا.

فترة السداد على 60 شهرا.

قيمة سعر السيارة الاجمالي : 149,500

قيمة سعر السيارة الاجمالي : 149,500 قيمة دفعة القسط الشهري : 2,784 ريالا.

مزايا سيارة تويوتا برادو 2021

•مزودة بعزم دوران قوي.

•مزودة بنظام المعلومات والترفية حديثا يسهل استخدامه.

•مزدوة بأنظمة أمان حديثة مختلفة.

تم صميم الهيكل السيارة الخارجي بقوي ومتانة لحماية الركاب.

مزودة السيارة بتكييف قوي.

تم تصميم السيارة الداخلي من مواد فاخرة تزيدها اناقة.

•مزودة بنظام إيموبليزر، الذي يحمي السيارة من السارقة بل مستحيلة .

ماهي عيوب تويوتا برادو 2021.

كما ذكرنا مزايا سيارة تويوتا برادو حتما ولابد أن نذكر عيوبها لمعرفة العميل كافة المعلومات المحيطة عنها قبل الشراء.