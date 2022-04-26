نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات شيفروليه تاهو 2022 بالصور في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعتبر علامة شيفروليه الأمريكية إحدى العلامات الأقوى في عالم السيارات خاصة في المملكة العربية السعودية ، وأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ومن ضمن أفضل سيارات شيفرولية وأكثر مبيعاً في المنطقة هي التاهو ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي كافة مواصفات شيفروليه تاهو 2022 بالصور ، وجميع البيانات الفنية والميكانيكية الخاصة بالسيارة مع بيان بالفئات المتاحة منها وسعر كل فئة ومميزات وعيوب شيفروليه تاهو ، و صور وسائل الترفيه والراحة بالسيارة و تجهيزات الأمان والسلامة التي وضعتها شيفرولية chevrolet في سيارتها تاهو tahoe الجديدة بالإضافة لمجموعة ألوان الخارجية والفرش الداخلي والمصابيح الأمامية والخلفية والوسائط التكنولوجية والألوان والتقارير والمقارنات لسيارة شفروليه تاهو.
مواصفات شيفروليه تاهو 2022 بالصور
تقدم شفروليه سيارتها تاهو 2022 في أسواق الشرق الأوسط بعدد خمسة طرازات رئيسية ، نستعرض اسعار سيارات شفروليه تاهو الجديدة كالآتي :
- الأولي فئة LS : تبدأ أسعار شفروليه تاهو بسعر 211200 ر. س .
- الثانية فئة LT : بقيمة 225900 ريال سعودي.
- الثالثة طراز Z71 : سعرها 267700 ريال.
- الرابعة Premier : وتقدم بتسعير 280 ألف و 700 ريال.
- الخامسة RST : وتبلغ قيمتها 297 آلاف و 700 ريال سعودي.
مواصفات شيفروليه تاهو 2022
تقدم مجموعة شيفرولية السعودية مواصفات سيارتها تاهو 2022 الجديدة كلياً كالآتي :
|التصميم الخارجي
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|المزايا الميكانيكية
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|الأمان والسلامة
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|المقصورة
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|المقاعد
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|الترفيه
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|الباقات والإصدارات الخاصة
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|باقة الرفاهية
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أبعاد شيفرولية تاهو
تنافس سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بأبعاد ضخمة نسبيا ، و تقدم مواصفات شفروليه تاهو مستوي آخر من الأبعاد بحيث :
- سيارة شفروليه تاهو chevrolet tahoe تأتي بخلوص أرضي يبلغ 254 مللي متر.
- وارتفاع كلي يساوي 1925 مللي.
- أما الطول الكلي فيبلغ 5352 ملم.
- وطول قاعدة العجلات في سيارة شيفروليه تاهو 3071 ملم.
- وزاوية ارتفاع الصدام من الأمام 34.9 درجة من الأرض.
ألوان شيفرولية تاهو 2022
من ضمن مواصفات تاهو في السعودية 2022 بالصور هي الألوان الحديثة مثل :
- رمادي فولاذي معدني.
- لؤلؤي ثلاثي الطبقات.
- أبيض.
- أسود.
- بيج معدني.
- أزرق داكن معدني.
- أحمر داكن.
- أحمر داكن معدني.
- رمادي داكن معدني.
- زيتي معدني.
وسيارة تاهو هي منافس مباشر لسيارة نيسان باترول 2022 الأحدث والتي يمكن التعرف علي مزاياها وموصفاتها عبر موقعنا.
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