نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة محدودي الدخل… سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها فى السعودية في المقال التالي
سوزوكي اسبريسو 2022 اهم مواصفاتها، تعتبر سيارة اسبريسو 2022 من بين سيارات الهاتشباك التي قد تم تصنيعها باليابان وتتسم هذه السيارة باحتوائها على محرك ذات أداء قوي للغاية ومصممة بشكل مميز وأكثر جاذبية، إلى جانب أن تصميم المقصورة الداخلية للسيارة مميز ومتوفر به الكثير من الكماليات، كما أن يتوفر قطع غيارها بسهولة في الأسواق السعودية، ويوجد بها الكثير من وسائل الأمان والسلامة التي تضمن لك القيادة الآمنة، كما أن متوسط سعرها بمتناول الكثير من المواطنين السعوديين وسوف نتعرف عليها أكثر اليوم.
سوزوكي اسبريسو 2022 اهم مواصفاتها
- سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 متاحة بمحرك قوي يولد قوة 67 حصان، ذات سعة تبلغ نحو 1000 سي سي.
- ذات عزم دوران نحو 90 نيوتن لكل متر كما أنه يعمل بناقل حركة أتوماتيك.
- السيارة تتسارع من الثبات حتى 100 كيلو بنحو 14.3 ثانية.
- سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 تتميز بمساحة داخلية كبيرة للغاية للشنطة الخلفية فقد تصل حتى 239 لتر.
- يوجد بالسيارة بها فرامل مانعة للانغلاق ويوجد بها وسائد هوائية في المقاعد الأمامية.
- مزودة بنظام امبوليزر من أجل حماية السيارة من التعرض للسرقة.
- يتوفر بها فقل أمان للأبواب الخلفية من أجل الحماية الكبرى للسيارات.
- تدعم الكثير من وسائل الترفيه بالسيارة، ويبلغ جنوط السيارة بمقاس 14 بوصة.
- تحتوي على مخرج كهرباء بقوة 12 فولت وراديو أف إم وا إم، وتحتوي على مكيف.
أهم مميزات سيارة سوزوكي 2022
- السيارة مزودة بنظام تثبيت السرعة الذي يمنع السائق من التصادم، ومتوفر
- بها أحزمة أمان من أجل حماية الركاب وتضم نظام الإنذار ضد السرقة.
- يوجد بها حساسات تساعد القائد من الركن الخلفي بوقت قياسي.
- يوجد بها زجاج يعمل من خلال تقنية الكهرباء، ومتوفر ها شاشة تعمل من خلال تقنية اللمس
- وذات استخدامات متعددة من الممكن استخدامها بعرض ملفات الهاتف المحمول.
- تحتوي على منفذ يو أس بي بلوتوث ويوجد به مشغل أقراص سي دي.
سعر سيارة سوزوكي اسبريسو 2022
- سيارة سوزكي اسبريسو 2022 متوفرة في السوق السعودي بسعر قليل يبدأ من 35 ألف ريال سعودي.
- ويعتبر سعر السيارة اقتصادي للغاية بالنسبة للتقنيات والمواصفات والمزايا الرائعة الموجودة بالسيارة لكافة العملاء الكرام.
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