نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشاهد وحش السيارة الروسية الجديدة … سيارة لادا نيفا 2022 Lada Niva ومميزاتها ومواصفاتها أسعار فئاتها في بعض الدول المختلفة في المقال التالي

سيارة لادا نيفا 2022 Lada Niva ،تنتج شركة لادا الروسية العديد من السيارات التي يبحث عنها الكثير من الناس لما تتميز به من مواصفات رائعة سواء على مستوى المظهر الخارجي أو الإمكانيات الداخلية و منذ ظهورها في السوق السعودي، لاقت ضجه كبيرة لسعرها المنخفض وامكانياتها الرائعة بالإضافة إلى أنها سيارة رياضية تعمل من خلال محرك اتوماتيك ونوع الجر فيها أمامي للعجلات وهذا يساعد السائق في القيادة بأمان ونستعرض معكم اهم التفاصيل عن السيارة. سيارة لادا نيفا 2022 Lada Niva مواصفات ومزايا سيارة لادا نيفا 2022 تعد سيارة لادا نيفا 2022 سيارة رياضية تم طرحها في السوق السعودي ب 4 فئات مختلفة في المواصفات الفئة السعرية.

سيارة رياضية تم طرحها في السوق السعودي ب 4 فئات مختلفة في المواصفات الفئة السعرية. تباع سيارة لادا نيفا في العديد من الدول مثل السعودية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والعديد من البلدان الأخرى.

تعمل سيارة لادا نيفا 2022 من خلال محرك رباعي الأسطوانات تقدر سعته 1700 سي سي أي 1.7 لتر.

يقدر عزم دوران السيارة لادا نيفا 129 نيوتن لكل متر.

تعمل السيارة عن طريق الدفع الرباعي للعجلات، وقد صممت عجلات السيارة من البلاستيك المضاد للكسر.

صنعت مقاعد السيارة بشكل يعطي الراكب المزيد من الراحة والتدفئة.

كما أن احتوائها على مكيف هوائي عالي الجودة جعل درجه الحرارة داخل السيارة مناسبة ولطيفة في كل الأوقات.

زودت بنظام عزل يمنحها الكثير من الهدوء أثناء القيادة والسير على مختلف الطرقات.

السيارة على نظام الفرامل الحديثة التي تساعد في مواجهة الطوارئ.

تشمل العديد من وسائل الأمان التي تحمي السائق والركاب من حوادث الاصطدام.

يعمل محرك السيارة عن طريق البنزين.

تحتوي على شاشة تعمل عن طريق اللمس للترفيه وعرض المعلومات.

تحتوي السيارة على مصدات مصنوعة من البلاستيك. أسعار فئات لادا نيفا 2022 في بعض الدول المختلفة سعر سيارة لادا نيفا 2022 يجعلها أكثر تميزا لأنه اقتصادي للغاية مقابل ما تتمتع به من مميزات مرتفع

يجعلها أكثر تميزا لأنه اقتصادي للغاية مقابل ما تتمتع به من مميزات مرتفع وتوجد السيارة في السوق السعودي بثلاث فئات فقط يبلغ سعر الفئة الأولى 34 ألف ريال سعودي.

بينما سعر السيارة في مصر يبدأ من 163 ألف جنيه مصري الفئة الأولى.

و183 ألف جنيه مصري للفئة الثانية أما سعر الفئة الثالثة 192 ألف جنيه مصري. عمر شويل - جدة الشاهد وحش السيارة الروسية الجديدة ... سيارة لادا نيفا 2022 Lada Niva ومميزاتها ومواصفاتها أسعار فئاتها في بعض الدول المختلفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشاهد وحش السيارة الروسية الجديدة … سيارة لادا نيفا 2022 Lada Niva ومميزاتها ومواصفاتها أسعار فئاتها في بعض الدول المختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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