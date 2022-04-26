” الدبه “مواصفات هيونداي باليسيد 2023 أكبر سيارة suv كبيرة الحجم

مواصفات هيونداي باليسيد 2023 بعد كيا تيلورايد 2023 ،ظهرت سيارة مشابهة جدًا تُدعى hyundai Palisade في معرض نيويورك للسيارات لعام 2022.لا يوجد فرق كبير بين النموذج الذي تم الكشف عنه مسبقًا والنموذج الذي تم استخدامه بالفعل في التجربة يمكن أن يكون من الصعب حل الصراع، والذي أظهر أكبر سيارة SUV تنتجها Hyundai وهي تضرب الشوارع.

مميزات هيونداي باليسيد 2023

هي نسخة محدثة من سيارات عائلة باليسيد بدأت تويوتا في إنتاج السيارات في عام 2008، هناك ثلاثة صفوف من المقاعد في طائرة ركاب، عند محاولة حل النزاع ،من المهم أن تكون على دراية بالتحيزات الخاصة بك

تم أيضًا تحديث الجزء الداخلي من 2023 Palisade ،حيث أصبح في شكل جديد ومعاصر

إنه عريض وضخم ويمتد إلى الأسفل ليغطي منطقة المصد الأمامي، كما تم تجهيز المصابيح النهارية التي تحيط بالمصابيح الأمامية بمصابيح LED، بالإضافة إلى مجموعات المصابيح الأمامية التي تشبه الطراز السابق ،فهي تأتي مع مصابيح أمامية LED ومصابيح ضباب LED، قضبان السقف سوداء اللون، توجد “عناصر تصميم لوحة منزلقة” على الواجهة الأمامية والخلفية للسيارة، من أجل التنافس مع Palisade ،تقدم Hyundai نسخة أكثر قوة من هذا الطراز تسمى XRT تضيف هذه الحزمة أيضًا ميزات للطرق الوعرة ،مثل المقاعد الجلدية السوداء مع فتحة سقف كهربائية قياسية.

داخلية هيونداي باليسيد 2023

لم يتم تصميم الجزء الخلفي من هيونداي باليسيد 2023 بالكامل مع ضوء خلفي منفصل ،على عكس هيونداي توكسون 2022. إنها مطابقة لهيونداي توكسون 2022، تمت إعادة تصميم المصد ليحمل عاكسًا أحمر أفقيًا

تتميز هيونداي باليسيد 2023 بأضواء عكسية تمتد عبر عرض السيارة وتتضمن مصابيح تحت غطاء المحرك تمتد إلى الأرض، توجد نهايات اثنين من مشعبات العادم جنبًا إلى جنب بتصميم مربع على الجانب الأيمن.

التصميم الداخلي لشد الوجه Hyundai Palisade 2023

تم تحديث لوحة القيادة.

تم أيضًا تحديث مواقع التحكم في مستوى الصوت.

تم إعادة تصميم اللوحة للحصول على مظهر أكثر ضخامة.

إضافة إلى اكتساب إضاءة جديدة.

تتوفر أيضًا مرآة رؤية خلفية رقمية كاملة للعرض.

يجلس السائق على مقعد Ergo-motion الجديد ،مما يعني أن مقصورة السيارة مهيأة لتوفير قدر أكبر من الراحة لمستخدميها.

يحصل ركاب الصف الثاني أيضًا على مساند رأس مجنحة مع خيارات تهوية للمقاعد كما أمرت اللجنة بتركيب مقاعد تدفئة في الصف الثالث.

مواصفات هيونداي باليسيد 2023