” الدبه “مواصفات هيونداي باليسيد 2023 أكبر سيارة suv كبيرة الحجم

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مواصفات هيونداي باليسيد 2023 بعد كيا تيلورايد 2023 ،ظهرت سيارة مشابهة جدًا تُدعى hyundai Palisade في معرض نيويورك للسيارات لعام 2022.لا يوجد فرق كبير بين النموذج الذي تم الكشف عنه مسبقًا والنموذج الذي تم استخدامه بالفعل في التجربة يمكن أن يكون من الصعب حل الصراع، والذي أظهر أكبر سيارة SUV تنتجها Hyundai وهي تضرب الشوارع.
مميزات هيونداي باليسيد 2023
هي نسخة محدثة من سيارات عائلة باليسيد بدأت تويوتا في إنتاج السيارات في عام 2008، هناك ثلاثة صفوف من المقاعد في طائرة ركاب، عند محاولة حل النزاع ،من المهم أن تكون على دراية بالتحيزات الخاصة بك
تم أيضًا تحديث الجزء الداخلي من 2023 Palisade ،حيث أصبح في شكل جديد ومعاصر
إنه عريض وضخم ويمتد إلى الأسفل ليغطي منطقة المصد الأمامي، كما تم تجهيز المصابيح النهارية التي تحيط بالمصابيح الأمامية بمصابيح LED، بالإضافة إلى مجموعات المصابيح الأمامية التي تشبه الطراز السابق ،فهي تأتي مع مصابيح أمامية LED ومصابيح ضباب LED، قضبان السقف سوداء اللون، توجد “عناصر تصميم لوحة منزلقة” على الواجهة الأمامية والخلفية للسيارة، من أجل التنافس مع Palisade ،تقدم Hyundai نسخة أكثر قوة من هذا الطراز تسمى XRT تضيف هذه الحزمة أيضًا ميزات للطرق الوعرة ،مثل المقاعد الجلدية السوداء مع فتحة سقف كهربائية قياسية.
داخلية هيونداي باليسيد 2023
لم يتم تصميم الجزء الخلفي من هيونداي باليسيد 2023 بالكامل مع ضوء خلفي منفصل ،على عكس هيونداي توكسون 2022. إنها مطابقة لهيونداي توكسون 2022، تمت إعادة تصميم المصد ليحمل عاكسًا أحمر أفقيًا
تتميز هيونداي باليسيد 2023 بأضواء عكسية تمتد عبر عرض السيارة وتتضمن مصابيح تحت غطاء المحرك تمتد إلى الأرض، توجد نهايات اثنين من مشعبات العادم جنبًا إلى جنب بتصميم مربع على الجانب الأيمن.
التصميم الداخلي لشد الوجه Hyundai Palisade 2023
- تم تحديث لوحة القيادة.
- تم أيضًا تحديث مواقع التحكم في مستوى الصوت.
- تم إعادة تصميم اللوحة للحصول على مظهر أكثر ضخامة.
- إضافة إلى اكتساب إضاءة جديدة.
- تتوفر أيضًا مرآة رؤية خلفية رقمية كاملة للعرض.
- يجلس السائق على مقعد Ergo-motion الجديد ،مما يعني أن مقصورة السيارة مهيأة لتوفير قدر أكبر من الراحة لمستخدميها.
- يحصل ركاب الصف الثاني أيضًا على مساند رأس مجنحة مع خيارات تهوية للمقاعد كما أمرت اللجنة بتركيب مقاعد تدفئة في الصف الثالث.
مواصفات هيونداي باليسيد 2023
- محرك V6 بسعة 3,8 لتر.
- عزم الدوران يبلغ 355 نيوتن متر.
- تأتي بشكل قياسي مع دفع أمامي ودفع رباعي اختياري.
- تلقت السيارة أحدث إصدار من خدمات Bluelink المتصلة.
- يكون السعر أعلى بسبب الضرائب والحد الأدنى من الإعلانات التي يضطرون للقيام بها بالإضافة إلى منافذ USB-C متطورة بالداخل.
- يتوافق نظام Digital Key 2 Touch التابع للشركة أيضًا مع الأجهزة اللاسلكية التي تعمل بنظام Android و Apple CarPlay.
- يمكنك أيضًا شحن هذه الأجهزة بشكل أسرع باستخدام ترقية الشحن بقدرة 15 وات.
- لضمان السلامة والمساعدة على الطريق لـ Hyundai Palisade 2023 عندما تنشأ النزاعات ،قد يكون من الصعب التوصل إلى حل.
- نظام تذكير بحزام المقعد الأمامي.
- كيس هواء جانبي مع مستشعر جانب الراكب للنشر التلقائي.
- التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل مع نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) مع توزيع إلكتروني لقوة الفرامل من العجلات الخلفية إلى العجلات الأمامية ،مما يفضل فرملة جيدة للعجلة الواحدة مع تجنب قفل العجلات الخلفية يمكن أن يقلل هذا من استهلاك الوقود ويحسن الاستقرار من خلال سلوك فرملة أكثر ثباتًا للمركبة في حالات الطوارئ مثل الكبح المفاجئ أو الانعطاف بالإضافة إلى ذلك ،فهو يقلل من مخاطر انقلاب السيارة من خلال توفير ثبات أفضل أثناء الكبح في حالات الطوارئ عندما تفقد إحدى العجلات قوة الجر كما أنه يساعد في تقليل استهلاك الوقود على الطريق السريع لأن السائقين بحاجة إليه.
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