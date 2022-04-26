نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوة التصميم والتكنولوجيا … سيارة هيونداي أيونيك موديل 2022 الجديدة في السعودية بمواصفات ومميزات وأسعار رائعة في المقال التالي

سيارة هيونداي أيونيك موديل 2022 الجديدة، نوفر لكم كافة مواصفات وإمكانيات سيارة هيونداي أيونيك لعام 2022 اليابانية الحديثة بالأسواق المحلية وكذلك العالمية، وقد كانت أعلنت شركة هيونداي عن مواصفات ومميزات السيارة الجديدة بأخر أيام العام الماضي وأكد أنها تنتظر من السيارة أن يقبل ويلفت لها الأنظار بدرجة كبيرة بالعام الحالي، وقد تم طرح السيارة في الأسواق مثل سوق الكويت والإمارات والسعودية بالفترة الأخيرة، وسوف نوضح لك كافة التفاصيل التي تتعلق بالسيارة لكل من يرغب في الحصول عليها. سيارة هيونداي أيونيك موديل 2022 الجديدة مواصفات سيارة هيونداي أيونيك موديل 2022 يبلغ طول سيارة هيونداي أيونيك 2022 نحو 4.635 مللي وذات ارتفاع يبلغ نحو 1.605 مللي متر.

أما بالنسبة لعرض السيارة يبلغ نحو 1.890 مللي متر وذات طول للعجلات تبلغ نحو 3000 مللي متر.

وتحتوي على صندوق خلفي بحجم يبلغ نحو 1.590 مللي متر وبسعة كبيرة.

مقاس الجنوط الرياضي الخاص بالعجلات يبلغ حوالي 20 بوصة.

متاح الصميم الداخلي الواقعي يمنح الركاب شعور وكأنهم في المنزل من حيث الراحة ومناسبة للركاب بكافة الأعمار.

تدعم تقنية الوقوف التلقائي دون أي تدخل ومن الممكن شحنها بأي وقت بأقل من 30 دقيقة.

يوجد بها أكثر من منفذ يوإس بي ومخرج يو إيه اكس التي تتصل بالهواتف الذكية.

كما تقنية الدخول التلقائي دون الحاجة لاستخدام المفاتيح الخاصة بالسيارة.

تحتوي سيارة هيونداي أيونيك 2022 على مراقب للنقط العمياء وبضغط هواء للإطارات الخاصة بالسيارة، ومزودة بفتحة سقف بانورامية. مميزات سيارة هيونداي أيونيك 2022 سيارة هيونداي أيونيك 2022 متاحة بمصابيح أمامية تعمل من خلال تقنية الليد المضيء ووجود حساسات الركن الأمامية والخلفية والتي تعمل بشكل أتوماتيك.

متاحة بمصابيح أمامية تعمل من خلال تقنية الليد المضيء ووجود حساسات الركن الأمامية والخلفية والتي تعمل بشكل أتوماتيك. الموتور يقترن بماتور حركة يدعم العمل بنحو سرعات متنوعة.

التصميم الداخلي الخاص سيارة هيونداي أيونيك 2022 مناسب للتطويرات حيث أن المقصورة الداخلية جذابة ورائعة للغاية.

مناسب للتطويرات حيث أن المقصورة الداخلية جذابة ورائعة للغاية. تدعم كافة وسائل الأمن والسلامة بتقنيات وتعمل بنظام الشحن بالاتجاهين. سعر سيارة هيونداي أيونيك 2022 يبدأ سعر هيونداي أيونيك الجديدة بالفئات الأولى تبدأ من 45 ألف دولار أمريكي

وبهذا يكون أقل سعر للسيارات الجديدة تسيلا التي تتنافس معها ولكنها أعلى من بين السيارات الأخرى المنافسة لها. عمر شويل - جدة قوة التصميم والتكنولوجيا ... سيارة هيونداي أيونيك موديل 2022 الجديدة في السعودية بمواصفات ومميزات وأسعار رائعة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوة التصميم والتكنولوجيا … سيارة هيونداي أيونيك موديل 2022 الجديدة في السعودية بمواصفات ومميزات وأسعار رائعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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