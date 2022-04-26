نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “معشوقة الطريق “سيارة تويوتا يارس 2022 في السعودية مواصفاتها وعيوبها واسعارها المتوقعه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سيارة تويوتا يارس من أفضل السيارات اليابانية التي تنتجها شركة تويوتا أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم وواحدة من أكثر السيارات شهرة في العالم. المنافسون من الموديلات الأخرى بالرغم من وجود بعض العيوب إلا أن هذه السيارة لديها الكثير من المميزات والكثير من السعة مما يجعلها من أفضل السيارات.لا توجد سيارة مثالية. كل سيارة لها مزاياها وعيوبها، لذلك من المهم أن تجد السيارة المناسبة لك. قم ببحثك لمعرفة نوع السيارة الأنسب لاحتياجاتك، ثم اختبر قيادة بعض الموديلات المختلفة لمعرفة أيها يبدو مناسبًا. لا تخف من طلب المساعدة من صديق أو أحد أفراد أسرتك على دراية، وتذكر أنه لا يوجد شيء مثل السيارة المثالية لذا فقط اختر السيارة المناسبة لك، لكن عيوبها تافهة مقارنة بمميزاتها وقدراتها، السيارة خيار رائع مقارنة بمنافسيها في نفس النطاق السعري.

مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022

السيارة مزودة بنظام فرامل أمان يسمى نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS).

الوسائد الهوائية من أهم ميزات السيارة في منع الإصابة في حالة وقوع حادث أو اصطدام.

يمتلك محرك السيارة تصنيف قوة دفع رباعي.

أربع أسطوانات.

الكثافة تصل إلى 103 نيوتن لكل متر.

تستخدم السيارة حوالي 5 لترات من الوقود والحجم المتاح لمسافة 100 كيلومتر.

بالنسبة لعلبة التروس، يعد صندوق التروس خيارًا يدوي .

تحتوي السيارة على مقصورة فسيحة ومريحة. يمكن أن يجلس ما يصل إلى سبعة ركاب في المقصورة.

يتم التحكم كهربائيًا في الأبواب والنوافذ الأمامية والخلفية.

فقط ضباب اللهب في الخلف.

مصابيح الهالوجين الأمامية هي نوع من الهالوجين.

يتم التحكم في التلفزيون الخارجي عن طريق جهاز تحكم عن بعد إلكتروني.

يتم التحكم في مكيف الهواء يدويًا.

يتم عرض درجة الحرارة على شاشة صغيرة.

راديو – بلوتوث – منفذ USB – منفذ AUX

عيوب تويوتا يارس 2022

أداء المحرك متوسط ، خاصة بالمقارنة مع السيارات في نفس النطاق السعري.

التصميم الخارجي ليس مبتكرًا للغاية ولكنه تقليدي ويفتقر إلى الإبداع.

استقرار الأمتعة ضعيف حقًا.

قيمة سيارتك المقترحة بالسعر المتاح غير كافية.

يتم التحكم في المقاعد الأمامية يدويًا.، بينما يتم التحكم في سيارة السباق ميكانيكيًا.

المواد المستخدمة في البناء الداخلي ليست ذات جودة عالية.

سعر تويوتا يارس في السعودية

تختلف أسعار سيارات تويوتا يارس سيدان حسب الميزات والمواصفات وأوجه القصور في كل فئة:

تويوتا يارس سيدان 2022 1.3L STD M / T بسعر 52.785 ريال في المملكة العربية السعودية.

سعر SAR لسيارة Toyota Yaris Sedan 2022 1.5L Y CVT هو 57.040

2022 Toyota Yaris Sedan 1.5L Y Plus CVT 為 59,685 SAR。

معلومات تويوتا يارس 2022

تويوتا يارس 2022 بخصائص ترفيهية هي واحدة من أحدث الموديلات في السوق، يمكنك الاستمتاع ببيئة موسيقية فريدة في السيارة بفضل نظام الصوت المتكامل الموجود في الوحدة الرأسية الأنيقة مع منافذ للاستماع إلى الموسيقى عبر الهاتف AUX Import and export من الفلاشات وأهم مميزات الترفيه في تويوتا يارس عبر منفذ الـ USB 2022، شاشة ال سي دي 7 بوصة، ظهور الراديو، مشغل أقراص ليزرية، جهاز بلوتوث

مدخل AUX، جهاز بلوتوث، جهاز MB3.

تويوتا يارس 2022 منافس في سوق السيارات الصغيرة وهي من أشهر الموديلات في صناعة السيارات اليابانية في المملكة العربية السعودية. هذا يجعل رحلتك أكثر سلاسة وسهولة، و نأخذك اليوم في جولة إرشادية لمعرفة المزيد حول ميزاتها الأساسية وأسعارها بالإضافة إلى بعض المعلومات الأساسية حول الوكلاء والشركات، إليك بعض النصائح حول كيفية اختيار الوكيل المناسب لك.

تتمتع السيارة أيضًا بمظهر واضح وأنيق وخطوط خارجية أكثر تقلل من احتكاك الهواء وتوفر الوقود.تضفي الشبكة السفلية والأعمدة السفلية العائمة صورة قوية وواسعة، لكن الشبكة العلوية تركز على علامة تويوتا التجارية وتندمج مع غطاء المحرك والمصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية تتطابق بشكل طبيعي تم دمج السيارة بأكملها في التصميم الأفقي للجانب الخلفي، بالإضافة إلى عجلات معدنية مقاس 14 بوصة مزودة بمصابيح LED أمامية وخلفية.