اتفرج الوحش الجديد "تويوتا هايلكس" في موديل جديد لا يشبهه أي من الموديلات السابقة وهذه هي المواصفات والأسعار

وتعد هايلكس واحدة من اقوى الإصدارات التي يقدمها الصانع الياباني المخضرم، حيث ظهرت السيارة بإطلالة خارجية كبيرة تمنحها الأفضلية على التعامل مع الطرق الوعرة، إلى جانب المواصفات الفنية الميكانيكية و التجهيزات الداخلية.

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ترتكز السيارة تويوتا هايلكس HILUX الجديدة على عجلات رياضية كبيرة الحجم، تدعمها جنوط قوية ذات تصميم هندسي أنيق، بالإضافة إلى شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، و التي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية لتوزيع الهواء، تحاوطها لمسات خارجية من الكروم اللامع، إلى جانب مصابيح الضباب التي تقع على جانبي الصادم الامامي، كما دعمت بمصابيح أمامية انسيابية ذات اطلالة حادة و عدوانية المظهر و مصابيح خلفية تعمل عبر تقنية LEDLIGHT.

تحمل النسخة تويوتا هايلكس HILUX الجديدة مفهوم رباعي الأبواب ثنائي الكابية، مع صندوق خلفي لحمل الأغراض المختلفة، كما دعمت بمرايات جانبية ذات شرائط LED ضوئية، وعتبات جانبية بارزة، بالإضافة إلى حزمة من التقنيات الفنية مثل حساسات المطر والضوء، مع مستشعرات أمامية و خلفية لسهولة التحكم، و باقة من المكابح المتطورة مثل نظام مانع الانغلاق، و خاصية التوازن الالكتروني و التحكم عند خوض المنعطفات و المنحدرات.

و ستطرح تويوتا هايلكس HILUX الجديدة نسختها القياسية بمحركات بنزين، رباعية الاسطوانات، بسعة 2700 سي سي، تستطيع أن تنتج قوة قدرها 166 حصان، بالإضافة إلى نسخ اخرى تعمل عبر محرك ديزل بقوة تتراوح بين 150 إلى 200 حصان.

التصميم الداخلي لـ تويوتا هايلكس HILUX الجديدة

تأتي السيارة تويوتا هايلكس HILUX الجديدة بالعديد من اللمسات الداخلية الفريدة، حيث تتمتع بمساحة داخلية تتسم بالرحابة الشديدة، بالإضافة إلى أنظمة دعم قائد المركبة، حيث تتمتع بمقود حركة متعدد المهام، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يبلغ قياسها 8 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، و مقد ذات تحكم كهربائي متغير الأوضاع، و نظام صوتي و ترفيهي.