سيارات مستعملة للتنازل بأقل قسط في السعودية فرصة لن تعوض

سيارات مستعملة للتنازل بأقل قسط في المملكة العربية السعودية فرصة لن تعوض، يوجد الكثير من المعارض تقوم بعرض عدد من السيارات للتنازل وتقسيط باقي سعرها لمن يرغب في شراء سيارة بمواصفات حديثة وتكون بحالة ممتازة جدا، لذا سنعرض لكم عدد من سيارات للتنازل من كبرى معارض السيارات وأيضاً أفراد تعرض سياراتها للتنازل لعدم القدرة على سداد باقي سعر السيارة، فتعرفوا معنا على الكثير من سيارات للتنازل بدون مقابل وأخرى بمقابل مادي بسيط يناسبكم.

أرخص سيارات للتنازل مستعملة بالمملكة العربية السعودية

سيارة شانجان سي اس 75 موديل عام 2022 مستعملة للتنازل بدون مقابل، القسط الشهري يبلغ 1227 ريال سعودي، سيارة فارهة كبيرة عائلية، ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك، لون السيارة الخارجي أسود، السيارة متواجدة في مكة المكرمة، عداد الممشى للسيارة 29.999 ألف كيلو متر، معلومات تمويل للسيارة بالآتي:

اسم بنك تمويل أو شركة تمويل في بنك الراجحي. قيمة السيارة الحالية 76.600 ريال سعودي. قيمة القسط الشهري 1.227 ريال سعودي. عدد الأقساط المتبقية للسداد 56 قسط. السيارة بضمان ثلاث سنوات. الدفعة الأخيرة للسيارة تبلغ نحو 24.000 ريال سعودي. تواصل مع مالك السيارة على رقم 0583558555.

سيارة تويوتا كامري موديل 2017 جي آل أي بيع للتنازل تمويل

سيارة تويوتا كامري مستعمل بحالة ممتازة. سيارة تويوتا كامري سيدان للتنازل. حالة السيارة مستعملة ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. لون السيارة الخارجي أبيض ناصع. عداد الممشى للسيارة من 100.000 إلى 119.999 كيلو متر. اسم مركز شركة اتوماكس لبيع السيارات. بيع بالقسط فقط من دون كاش. سيارة تويوتا موديل 2017، فئة جي آل أي. وارد شركة عبد اللطيف جميل. سعر مقدم السيارة سعر التنازل 2982 ريال سعودي. القسط الشهري يبلغ نحو 1949 ريال سعودي. مبلغ الدفعة الأخيرة 13047 ريال سعودي. مدة التقسيط 42 قسط شهري. إجمالي ثمن السيارة 96.148 ريال سعودي. محرك سيارة كمبيوتر، اسطوانات 4 سلندر. تواصل مع شركة نمو المطورة للسيارات القابضة على رقم 0565818403.

سيارة نيسان جوك للتنازل مستعملة موديل 2016 بدون مقابل