نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 750 ريال أرخص سعر تقسيط سيارات تويوتا كاميري 2022 وعلى 60 شهرا في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم اليوم لكل زوار موقعنا ثقفني الكرام عروض تقسيط سيارات تويوتا كاميري في المملكة العربية السعودية، حيث يبحث دوما الكثيرين من مواطني المملكة على أفضل السيارات المتواجدة حاليا وبالطبع تحتل سيارات تويوتا كاميري القائمة الاولي في السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صاحبة الدفع الرباعي وشبح المطبات والطرق الواعرة، وبالسطور التالي نتعرف على مواصفات سيارات كاميري وكيفية التقسيط.

تقسيط سيارة كاميري 2022 يمكن الحصول عليها من خلال شركة عبد اللطيف جميل مع سهولة في التقسيط والسداد، حيث توفر شركة عبد اللطيف الكثير من المزايا لعملائها لامتلاك سيارة الأحلام سواء سيارة جديدة أو مستعملة ولعل اهم مميزات التعامل مع شرك. عبد اللطيف امكانية الحصول على السيارة بدون كفيل وبدون دفعة اولي وبالفقرة التالية نتناول شروط الحصول على سيارة كاميري 2022 عبد اللطيف جميل بالتقسيط.

سيارة كاميري 2022 عبد اللطيف جميل بالتقسيط

شركة عبد اللطيف جميل من الشركات الرائدة في مجال بيع السيارات الحديثة والمستعملة في المملكة العربية السعودية منذ ان تم انشائها في عام 1945 استطاعت ان تثبت وجودها بين الشركات المتواجدة حاليا بالساحة، وتتيح لعملائها نظامي المرابحة والتأجير التمويلي.

سيارات كاميري هي الانسب للعائلة من فئة سيارات سيدان، وهي من السيارات التي تتمتع بمحرك قوي والعصرية في التصميم الخارجي.

سعر سيارة تويوتا كاميري 2022

بلغت قيمة سعر سيارة تويوتا كامري المملكة بقيمة 99.700 ريال، ويتيح لك شركة عبد اللطيف جميل الحصول على عرض تقسيط سيارة تويوتا كامري بقيمة 750 ريال سعودي وعلى فترة سداد 60 شهرا.

مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022

تم اصدار السيارة بعدة ألوان مميزة منها اللون الأسود والابيض والأزرق والأحمر مع تصميم هيكل سيارة تويوتا كاميري بقوة ومتانة وخطوط رفيعة تزيد من اناقتها، وبسعة محرك 2.5 لتر، وبقوة المحرك تبلغ 203 حصان، مع عزم دوران 249 نيوتن/ متر، ومزودة بطول قاعدة العجلات 112 بوصة، مع مساحة للشنطة الخلفية 15.1 قدم مكعب، وفي الطرازات الاربعة المختلفة يصل وزن السيارة ما بين 3241 و 3572 رطل، مع طول للسيارة يتراوح ما 192- 195 بوصة، وبلغ عرضها 73 بوصة، ويصل سرعة محركها القصوي 100 كيلو متر بـ 7.6 ثانية.