انت الان تتابع خبر وحش الخليج وصل .. سيارة كيا سبورتاج 2023 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات ولا في الأحلام وأسعارها في السعودية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كما اعتدتم مننا موافاتكم الدائمة بأخر التحديثات بمواضيع السيارات ونحن اليوم سوف نتعرف أكثر عن سيارة كيا سبورتاج التي أثارت جدلا كبيرا منذ أن تم الإعلان عن إصدار السيارة في القريب العاجل.

حيث أصبح لها مكانة كبيرة بين أنواع سيارات الدفع الرباعي المدمجة مما لا شك فيه وقتها تنظر لداخلية وخارجية السيارة التي سوف نقوم بعرضها لكم بهذا الإصدار وللكثير من المعلومات عن السيارة وما هي أسعارها بالسوق تابع معنا هذه السطور.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 الجديدة كلياً

السيارة متوفر بها شاشة خاصة بمراقبة النقطة العمياء، وأيضاً متوفر بها كاميرا من أجل رؤية الأجواء المحيطة بركن السيارات باحترافيه.

تحتوي السيارة على تقنية الواي فاي مع إمكانية توصيل نحو خمس أجهزة بالشبكة.

كما أن سيارة كيا سبورتاج 2023 تمكنت من إضافة فئات حديثة للسيارة ، وتحتوي على شاشة معلومات وترفيه ذات مقاس يبلغ حو 12.3 بوصة.

كما أنه من الممكن التحكم بإعدادات الصوت والتكيف من خلال تقنية اللمس.

السيارة تطورت بسعة الشحن وأيضاً بمساحة الأرجل الخلفية بالسيارة.

إلى جانب أن السيارة قد قامت بإعداد تصميم المقصورة الداخلية.

سيارة كيا سبورتاج مزودة بناقل حركة أتوماتيك تعمل ب8 سرعات جديدة ومتنوعة.

السيارة أصبحت أطول وأعرض عن السابق مع تصميم الهيكل الخارجي الجديد بشكل كلي.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2023

سيارة كيا سبورتاج متاحة بمحرك قوي رباعي الاسطوانات ويولد عنه قوة تبلغ نحو 177 حصان بالساعة وقد تصل نحو 1.6 لتر.

كما أن السيارة تعمل من خلال محرك كهربائي ويولد عنه قوة قد تبلغ نحو 66.9 كيلو وات.

تحتوي على بطارية الليثيوم بوليمر التي تنتج في الساعة 13.8 كيلو وات.

مزودة بناقل حركة أتوماتيك يعمل بست سرعات مختلفة تتمكن من اختيار نظام القيادة بطريقة قياسية مختلفة، وهذا يتم بنظام التحكم المتعلق بالفرامل للمنحدرات.

سيارة كيا سبورتاج 2023 متاح بشاحن داخلي يعمل بشحن سيارة ذات قوة قد تصل نحو 7.2 كيلو وات، وبكثافة قد تبلغ حوالي 1.53 كيلو وات.

[مواصفات ومميزات واسعار كيا سبورتاج 2023]

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2023

من المقرر أن تكون سعر سيارة كيا سبورتاج لذلك العام 2023 في المملكة العربية السعودية .

يتراوح ما بين 94000 ريال سعودي حتى 128000 ريال سعودي.

أما فئة الأكس تبلغ 93.148 ريال سعودي.