نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إشتري سياراتك الان..30 ألف ريال أرخص وأحدث السيارات الحديثة في السعودية لعام 2022 بمواصفات ومميزات جبارة في المقال التالي
تعد أرخص السيارات الحديثة في السعودية لعام 2022 والذي بلغ عددهم 10 جيب نيسان، اودي، نيسان صني وغيرها من السيارات المشهورة على مستوى العالم، وتعتبر أسعار هذه السيارات متغيرة وبالتحديد التي تكون إصدارها قديمًا، ومن الممكن أن يزيد أو يقل ثمن السيارة طبقًا لكل مدينة ومنفذ بيع.
30 ألف ريال أرخص وأحدث السيارات الحديثة
سوف نقدم لكم من خلال موقعنا أكثر من سيارة من السيارات الرخيصة والحديثة في السعودية بمواصفات عاليه
سيارة ميتسوبيشي اتراج 2022 في السعودية
- تعد سيارة ميتسوبيشي اتراج من السيارات صاحبة البيئة وتوجد في العديد من الأسواق منها السعودي وبثمن مناسب.
- وذلك بسبب إنها تتميز بالعديد من المميزات حيث إنها اقتصادية في استغلالها للوقود.
- حيث تستهلك بما يقرب من 23 كيلومترًا لكل 0.5 لترًا.
- وتتيح الانتقال إلى مسافات كبيرة بوقود قليل إذا قمنا بمقارنتها مع نظيرها من السيارات من نفس النوع.
- تصل سعة محرك هذا النوع من السيارات إلى ما يقرب من 1.1 لتر وتبلغ قوتها حوالي 101 حُصان.
- وقوة الدوران بما يقرب من 99 نيوتن متر، وتبلغ أقصى سرعة نحو 169 كيلومترًا للسيارة الواحدة.
- ولها القدرة على السير نحو ما يقرب من 1 إلى 99 كيلومترًا في خلال 60 دقيقة في ما يقرب من 6.3 ثواني وذلك إن دل فإنه يدل على خفة الوزن وزيادة طول الهيكل.
- ويبدأ ثمن السيارة الرسمي نحو ما يقرب من 30 ألف ريال، وهي تعتبر من أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية .
سيارة إم جي 360 في السعودية
- يوجد نوعان من هذه السيارة إحداهما بسعة 1.4 لتر وقوة تبلغ ما يقرب من 106 حصان.
- وناقل 3 ساعات ومن الممكن أن تقوم بالانطلاق في 13.6 ثانية من نقطة تدعى الثبات حتى ما يقرب من 99 كيلومترًا في 60 دقيقة.
- والنوع الآخر يتميز بسعة نحو ما يقرب من 1499 سي سي وقوة ما تقرب من 108 حصان.
- يوجد موديل 2018 من النوع الأول بثمن رمزي يبلغ نحو ما يقرب من 35.800 ريال.
- ولكن النوع الآخر ثمنه حوالي 45.800 ريال، من أرخص وأحدث السيارات الحديثة في السعودية .
سيارة سوزوكي سيليريو في السعودية
- تتصل هذه السيارة بناقل يدوي ويبلغ سعة المحرك نحو ما يقرب من 0.9 لترًا وقوة تبلغ حوالي 66 حصانًا.
- وقوة الدوران 89 نيوتن، وتحتاج إلى وقود بما يعادل 4.2 لترات .
- وتنطلق من نقطة الثبات حتى 99 كيلومترًا في خلال 60 دقيقة في 13.4 ثانية، وتبلغ سرعتها بما يقرب من 154 كيلومترًا في الساعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إشتري سياراتك الان..30 ألف ريال أرخص وأحدث السيارات الحديثة في السعودية لعام 2022 بمواصفات ومميزات جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.