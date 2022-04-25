إشتري سياراتك الان..30 ألف ريال أرخص وأحدث السيارات الحديثة في السعودية لعام 2022 بمواصفات ومميزات جبارة

تعد أرخص السيارات الحديثة في السعودية لعام 2022 والذي بلغ عددهم 10 جيب نيسان، اودي، نيسان صني وغيرها من السيارات المشهورة على مستوى العالم، وتعتبر أسعار هذه السيارات متغيرة وبالتحديد التي تكون إصدارها قديمًا، ومن الممكن أن يزيد أو يقل ثمن السيارة طبقًا لكل مدينة ومنفذ بيع.

30 ألف ريال أرخص وأحدث السيارات الحديثة

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سيارة ميتسوبيشي اتراج 2022 في السعودية

تعد سيارة ميتسوبيشي اتراج من السيارات صاحبة البيئة وتوجد في العديد من الأسواق منها السعودي وبثمن مناسب.

وذلك بسبب إنها تتميز بالعديد من المميزات حيث إنها اقتصادية في استغلالها للوقود.

حيث تستهلك بما يقرب من 23 كيلومترًا لكل 0.5 لترًا.

وتتيح الانتقال إلى مسافات كبيرة بوقود قليل إذا قمنا بمقارنتها مع نظيرها من السيارات من نفس النوع.

تصل سعة محرك هذا النوع من السيارات إلى ما يقرب من 1.1 لتر وتبلغ قوتها حوالي 101 حُصان.

وقوة الدوران بما يقرب من 99 نيوتن متر، وتبلغ أقصى سرعة نحو 169 كيلومترًا للسيارة الواحدة.

ولها القدرة على السير نحو ما يقرب من 1 إلى 99 كيلومترًا في خلال 60 دقيقة في ما يقرب من 6.3 ثواني وذلك إن دل فإنه يدل على خفة الوزن وزيادة طول الهيكل.

ويبدأ ثمن السيارة الرسمي نحو ما يقرب من 30 ألف ريال، وهي تعتبر من أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية .

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يوجد نوعان من هذه السيارة إحداهما بسعة 1.4 لتر وقوة تبلغ ما يقرب من 106 حصان.

وناقل 3 ساعات ومن الممكن أن تقوم بالانطلاق في 13.6 ثانية من نقطة تدعى الثبات حتى ما يقرب من 99 كيلومترًا في 60 دقيقة.

والنوع الآخر يتميز بسعة نحو ما يقرب من 1499 سي سي وقوة ما تقرب من 108 حصان.

يوجد موديل 2018 من النوع الأول بثمن رمزي يبلغ نحو ما يقرب من 35.800 ريال.

ولكن النوع الآخر ثمنه حوالي 45.800 ريال، من أرخص وأحدث السيارات الحديثة في السعودية .

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