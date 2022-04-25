نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمحدودي الدخل سيارات بدون مقدم والقسط الأول مجاني ودون رسوم إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية والوافدين فيها على طريقة تساعدهم في الحصول على مبلغ مالي، لاستخدام هذا المبلغ في شراء أو ترميم المنزل أو شراء سيارة يحلم بها ليحقق جميع أحلامه وتساعده في الوصول إلى طريقه بدون تعب أو قلق، وقام البنك المركزي السعودي بتقديم عدد كبير من البنوك والشركات التي تهتم بمزاولة التمويل، ويمكن للمرء أن يتقدم لطلب تمويل شخصي، تمويل تأجيري للسيارات، تمويل عقاري ليحصل على كل ما يحلم به بإجراءات ميسرة وبمزايا جيدة تناسب الجميع، ولكن هناك شروط بسيطة يجب أن يتم تنفيذها حتى يحصل الفرد على التمويل بموافقة فورية وبدون تعقيدات.

تمويل سيارات جديدة 2022

هناك مجموعة كبيرة من السيارات المنتظرة داخل العروض الرمضانية لتوفير قسط شهري وحتى ثلاث أقساط، سيارات مستعملة بضمان 3 سنوات، وهناك مزايا قوية ومن أهم تلك السيارات هي سيارات كيا، هيونداي، تويوتا، جيلي، أم جي، والكثير من السيارات المختارة في العروض الرمضانية بأـقل سعر وأرخص قسط شهري يناسب جميع الأفراد، وبأقل راتب سوف تحصل على سياراتك أن كنت موظف بأي من القطاعات داخل المملكة العربية السعودية وأيضاً متاح للمتقاعدين والنساء حرية امتلاك السيارة بأقل سعر، سيارات أم جي بدون مقدم، ولا يحتاج إلى كفيل فسوف تتمكن من الحصول على السيارة إذا كان السجل الائتماني جيد ويصلح لذلك، والسيارة في العرض المتوفر بدون دفعة أولى فقط قم باختيار السيارة وتقدم بطلبك وسوف تحصل عليها في نفس الوقت وبدون أي تأخير.

أفضل عروض سيارات كيا

يمكنك أن تتقدم لتحصل على أفضل عروض السيارات كيا 2022 لأنواع جديدة وبأقساط شهرية 932 ريال لسيارات بيجاس، و1224 ريال لسيارات ريو، سيارات لمحدودي الدخل بدون مقدم، وهناك سيارات سيراتو 1,403 ريال، K5 بسعر أقل في العرض الرمضاني بقسط شهري 1774 ريال شهري، وجميع تلك السيارات بدون مقدم ولا رسوم إدارية وأيضا سوف تحصل عليها ويكون القسط الأولى مجاني، وبراتب لا يقل عن 3000 ريال من أهم شروط الشركة حتى تحصل على تمويلك في أسرع وقت وبدون قلق.

كيفية طلب تمويل سيارات كيا

تقدم بطلبك من خلال شركة عبد اللطيف جميل بعد الموافقة على الشروط واختيار سيارتك من عروض سيارات كيا 2022 الجديدة، وتعبئة نموذج طلب السيارة، وسوف تقم بتقديم صورة من الهوية الوطنية أو صورة الإقامة، بجانب العنوان الوطني وإثبات السكن، ورخصة القيادة، ويتم تقديم جميع الأوراق إلى الشركة، وانتظار الموافقة، أو يمكنك أن تتوجه إلى أحد فروع شركة عبد اللطيف جميل في المملكة، والاتصال للاستفسار على الرقم المجاني 8002442211 طوال أيام الأسبوع ما عادا الإجازات الرسمية.