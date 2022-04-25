نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزول سعر يارس 2021 والسيارة بخصم خرافي قوي 100% في المقال التالي

انخفض سعر يارس 2021 في المملكة العربية السعودية، وتعتبر يارس المذكورة مش السيارات ذات الشعبية الجارفة في المملكة بفضل كونها واحدة من أكثر السيارات الاقتصادية التي تمنح مالكها أعلى قيمة مقابل أقل سعر علاوة على ذلك هي قليلة استهلاك الوقود حيث تسير 20 كيلومتر تقريبا بـ لتر بنزين واحد كذلك مصروفات صيانتها الدورية ليست بالكثيرة نظرًا لقلة أعطالها ومع المحافظة عليها يمكن الاقتصار على تغيير الزيوت والقطع ذات العمر الافتراضي القليل. نزول سعر يارس 2021 والسيارة بخصم خرافي قوي 100% سعر يارس 2021 انخفض تزامنا مع اقتراب طرح الموديل الأحدث من سيارة تويوتا الاقتصادية يارس 2023.

وفي الوقت نفسه انخفض سعر يارس المشار إليها في الحالات المستعملة حيث تصل نسبة الانخفاض حتى 10%. سيارة تويوتا يارس 2021 بحالة ممتازة بسعر منخفض في السعودية هناك حالة تويوتا يارس في الرياض حالة السيارة مستعملة، نوع الوقود الخاص بالسيارة هو بنزين.

وفي الوقت نفسه موديل السيارة هو موديل 2021، حالة بدي السيارة وكالة وكذلك حالة المحرك والقير والزجاج.

البدي الخارجي بدون ملاحظات تماما، السيارة حالة عامة أعلى من 9 على 10.

أداء تكييف السيارة قوي كذلك لم يتم استعمال الإطار الاحتياطي قط.

وفي الوقت نفسه السيارة تتم صيانتها الدورية في المواعيد الخاصة بذلك.

ممشى السيارة هو 102 ألف كيلومتر وسعرها هو 48 ألف ريال سعودي.

خزان الوقود يحرك السيارة داخل المدينة لأكثر من 700 كيلومتر. يارس الاقتصادية الوعرة في السعودية بأقل الأسعار وأفضل الحالات هناك حالة يارس في المدينة بحالة شبة وكالة، السيارة باللون الأبيض الجذاب.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة منخفض وهي موديل 2021.

كذلك ممشى السيارة هو 9400 كيلومتر.

فئة السيارة ستاندر، الملاحظة الوحيدة على البدي في باب الراكب وتم تغييره بالكامل في الوكالة.

السعر المطلوب في السيارة هو 48 ألف ريال سعودي، والسيارة من الداخل بحالة جيدة جدا. يارس فل كامل بحالة نظيفة وسعر رخيص بالسعودية هناك يارس في الشرقية بالمملكة العربية السعودية، حالة السيارة جيدة، السيارة فئة فل كامل الجبارة.

وفي الوقت نفسه موديل السيارة هو 2021 والسعر المطلوب فيها بعد الانخفاض هو 54 ألف ريال سعودي.

ممشى السيارة هو 45 ألف كيلومتر. عمر شويل - جدة نزول سعر يارس 2021 والسيارة بخصم خرافي قوي 100% - ثقفني

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