سيارات هيونداي مستعملة في الإمارات الأسعار تبدأ من 9 الاف درهم أشهر فئات هيونداي

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سيارات هيونداي مستعملة في الإمارات ، تعد سيارات هيونداي هي أكثر السيارات انتشاراً حول العالم بفضل مواصفات محركها ومقصوراتها فضلاً عن أسعارها الاقتصادية والاعتمادية، ويبحث المواطن الإماراتي بشكل يومي عن أسعار سيارات مستعملة في الإمارات أو البحث عن سيارات هيونداي مستعملة لمن لا يقدر على شراء سيارة جديدة، سنعرض سيارات هيونداي بسعر رخيص في الإمارات مع الصور والأسعار ومواصفات كل سيارة على النحو التالي. سيارات هيونداي مستعملة في الإمارات هيونداي تراجيت موديل 2006 مستعملة تأتي السيارة بمحرك 2700 سي سي بـ أربع سرعات وناقل أتوماتيك بقوة 140 حصان.

عدد الكيلومترات المستهلكة 219 ألف كم.

موقع تواجد السيارة بمدينة دبي.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

تحتوي على وسائد هوائية ونظام حماية متكامل من حيث مانع انزلاق الفرامل وانذار ضد السرقة ومثبت سرعة، أما عن الوسائل الترفيهية فهي تحتوي مقصوراتها على مكيف قوي وشاشة وسائط تعمل باللمس، وراديو وبلوتوث ومدعم ام بي ثري.

سعر هيونداي تراجيت 9 الاف درهم إماراتي. هيونداي سنتافي موديل 2006 مستعملة محرك السيارة يصل سعته إلى 2700 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 284 ألف كم.

مكان تواجد السيارة بمدينة أبو ظبي.

بحالة ممتازة من الداخل والخارج من حيث الهيكل الخارجي والمقصورة من الداخل.

تحتوي السيارة على سقف زجاجي بانورامي وسنتر لوك، ووسائد هوائية ونظام مانع انغلاق الفرامل ومساعد اصطفاف مزدوج، مكيف يدوي وميزة الدخول بدون مفتاح وإمكانية التحكم بالصوت من خلال عجلة القيادة.

سعر هيونداي سنتافي مستعملة في الإمارات 11500 درهم إماراتي. هيونداي ماتريكس موديل 2007 مستعملة تأتي بسعة محرك 1600 سي سي بقوة 103 حصان رباعي الأسطوانات بناقل حركة أوتوماتيك.

عدد الكيلومترات المستهلكة 150 ألف كم.

مكان تواجد السيارة بمدينة دبي.

السيارة بحالة جيدة جدا من الداخل والخارج.

تحتوي على صدام أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ومقاعد قابلة للطي لتزويد المساحة التخزينية ومماسح خلفية ومصابيح أمامية من الهالوجين، ومزيل ضباب خلفي ومكيف يدوي والنوافذ الأمامية والخلفية والمرايات جميعها تعمل بالكهرباء، حزام أمامي للسائق والراكب الأمامي.

سعر هيونداي ماتريكس مستعملة في الإمارات 9.000 درهم. هيونداي توسان ميد أوبشن موديل 2009 سعة المحرك 2000 سي سي ذات دفع رباعي، رباعي الأسطوانات ذات ناقل حركة أوتوماتيك.

عدد الكيلومترات المستهلكة 191 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة دبي- الراشدية.

السيارة بحالة ممتازة كالجديدة.

تحتوي على نظام حماية متكامل ونظام تثبيت ونظام ملاحي دقيق وكاميرا خلفية للمراقبة وجناح خلفي .

سعر هيونداي توسان مستعمل في الإمارات 12.500 درهم. عمر شويل - جدة سيارات هيونداي مستعملة في الإمارات الأسعار تبدأ من 9 الاف درهم أشهر فئات هيونداي - ثقفني

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