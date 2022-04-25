أقوى عرض في السعودية .. خصم 30% على سعر سيارة تويوتا كورولا كـروس Xle 2021 حتى نهاية رمضان .. اليك سعرها الجديد

حيث جاء ذلك عرض مذهل بخصم يصل إلى حوالي ثلُث السعر أو ما يعادل 34 ألف ريال تقريباً.

واليوم سوف نقدم لكم أبرز مواصفات السيارة العائلية الرياضية تويوتا كورولا كروس Xle هايبرد 2021، كما سنعرض لكم سعرها الجديد للسيارة بعد الخصم المتوفر لدى عبداللطيف جميل للسيارات.

سعر كورولا كروس Xle موديل 2021

تتميز الفئة الوسطى موضوع تقريرنا اليوم بمحرك تربو هجين رباعي الاسطوانات حجمه 1800 سي سي يولد قوة 121 حصان، وتعتبر تلك الفئة اقتصادية من الطراز الأول بسبب المحرك الهايبرد حيث تمشيك مسافة 23.7 كيلو متر لكل لتر بتقييم ممتاز بلس، القير أوتوماتيك CVT والسيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي للعجلات. توفرت تويوتا كورولا كروس اكس ال اي هايبرد 2021 الآن بسعر 77 ألف و800 ريال بدلا من 111 ألف ريال، وذلك في عرض مميز من عبداللطيف جميل للسيارات بخصم يصل إلى حوالي 34 ألف ريال.

كروس اكس ال اي 2021

مزايا كورولا كروس اكس ال اي

تتميز فئة اكس ال اي بحساسات خلفية، جنوط مقاس 17 إنش، أنوار نهارية LED، مرايا قابلة للطي كهربائياً، كشافات ضباب امامية، فتحة سقف، اشارات بالمرايا. كما تتميز سيارة تويوتا كورولا كروس Xle 2021 العائلية بجناح خلفى، مصابيح ضباب خلفية و مزيل ضباب، نظام أمان للحماية من السرقة، حساس لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات، تقنية دعم المكابح ونظام دعم ومساعدة في المرتفعات.

كورولا كروس XLE هايبرد 2021

كما تتميز الفئة المتوسطة اكس ال اي من الداخل بمقاعد مخمل، إمكانية التحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، الأوامر الصوتية والبلوتوث، فتح السيارة عن طريق الريموت، زر تشغيل المحرك بصمة ، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، مكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، نظام أبل كار بلاي، 6 مكبرات الصوت بالاضافة إلى تجهيزات سحب المقطورة في كورولا كروس Xle هايبرد موديل 2021.