نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش الكون وصل السعودية..سيارة كيا سبورتاج 2023 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات ولا في الأحلام وأسعارها في السعودية في المقال التالي

سيارة كيا سبورتاج 2023 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات ولا في الأحلام وأسعارها في السعودية، كما أعتدوا منا أننا نوفيكم دائماً بأخر التحديثات بمجال السيارات ونحن اليوم سوف نتعرف أكثر عن سيارة كيا سبورتاج التي أثارت جدل واسع منذ أن تم الإعلان عن إصدار السيارة في القريب العاجل وقد أصبح لها مكانة كبيرة بين أنواع سيارات الدفع الرباعي المدمجة مما لا شك فيه وقتها تنظر لداخلية وخارجية السيارة التي سوف نناقشها معكم بهذا الإصدار وللكثير من المعلومات عن السيارة وما هي أسعارها بالسوق وبإمكانك متابعتنا للتعرف على كل هذا بذلك المقال. مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 الجديدة كلياً السيارة متوفر بها شاشة خاصة بمراقبة النقطة العمياء، وأيضاً متوفر بها كاميرا من أجل رؤية الأجواء المحيطة بركن السيارات باحترافيه.

تحتوي السيارة على تقنية الواي فاي مع إمكانية توصيل نحو خمس أجهزة بالشبكة.

كما أن سيارة كيا سبورتاج 2023 تمكنت من إضافة فئات حديثة للسيارة ، وتحتوي على شاشة معلومات وترفيه ذات مقاس يبلغ حو 12.3 بوصة.

تمكنت من إضافة فئات حديثة للسيارة ، وتحتوي على شاشة معلومات وترفيه ذات مقاس يبلغ حو 12.3 بوصة. كما أنه من الممكن التحكم بإعدادات الصوت والتكيف من خلال تقنية اللمس.

السيارة تطورت بسعة الشحن وأيضاً بمساحة الأرجل الخلفية بالسيارة.

إلى جانب أن السيارة قد قامت بإعداد تصميم المقصورة الداخلية.

سيارة كيا سبورتاج مزودة بناقل حركة أتوماتيك تعمل ب8 سرعات جديدة ومتنوعة.

مزودة بناقل حركة أتوماتيك تعمل ب8 سرعات جديدة ومتنوعة. السيارة أصبحت أطول وأعرض عن السابق مع تصميم الهيكل الخارجي الجديد بشكل كلي. مميزات سيارة كيا سبورتاج 2023 سيارة كيا سبورتاج متاحة بمحرك قوي رباعي الاسطوانات ويولد عنه قوة تبلغ نحو 177 حصان بالساعة وقد تصل نحو 1.6 لتر.

متاحة بمحرك قوي رباعي الاسطوانات ويولد عنه قوة تبلغ نحو 177 حصان بالساعة وقد تصل نحو 1.6 لتر. كما أن السيارة تعمل من خلال محرك كهربائي ويولد عنه قوة قد تبلغ نحو 66.9 كيلو وات.

تحتوي على بطارية الليثيوم بوليمر التي تنتج في الساعة 13.8 كيلو وات.

مزودة بناقل حركة أتوماتيك يعمل بست سرعات مختلفة تتمكن من اختيار نظام القيادة بطريقة قياسية مختلفة، وهذا يتم بنظام التحكم المتعلق بالفرامل للمنحدرات.

سيارة كيا سبورتاج 2023 متاح بشاحن داخلي يعمل بشحن سيارة ذات قوة قد تصل نحو 7.2 كيلو وات، وبكثافة قد تبلغ حوالي 1.53 كيلو وات. أسعار سيارة كيا سبورتاج 2023 من المقرر أن تكون سعر سيارة كيا سبورتاج لذلك العام 2023 في المملكة العربية السعودية .

يتراوح ما بين 94000 ريال سعودي حتى 128000 ريال سعودي.

أما فئة الأكس تبلغ 93.148 ريال سعودي. عمر شويل - جدة وحش الكون وصل السعودية..سيارة كيا سبورتاج 2023 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات ولا في الأحلام وأسعارها في السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش الكون وصل السعودية..سيارة كيا سبورتاج 2023 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات ولا في الأحلام وأسعارها في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.