سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل..ب 700 ريال أحصل على سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل بتقسيط مريح في السعودية

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل..ب 700 ريال أحصل على سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل، أصبح الآن بإمكانك امتلاك سيارتك بأقل الأسعار أقل من ألف ريال سعودي، لأنواع متعددة من بينها هذه السيارات المتميزة سوف نعرضه عليكم اليوم والتعرف على المواصفات والمميزات والأسعار لسيارة تويوتا كورولا 2018 وإم جي 2021 وكذلك سيارة هيونداي أكستن 2020، وذلك السيارات تتسم بأنها من أهم أنواع السيارات التي لها سمعة وشهرة واسعة وصيت كبير بعد أن انتشرت في الأسواق، ولها إمكانيات فائقة، مما جعلها فرصة هائلة للغاية لكل من غير قادر على شراء سيارة جديدة بمبالغ هائلة.

أفضل سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل

إذا كنت من بين المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن أنواع متميزة من السيارات المستعملة بدون مقابل فإليك مجموعة متنوعة من أفضل السيارات:ـ

سيارة تويوتا كورولا 2018

يبلغ سعر السيارة نحو 42 ألف ريال سعودي وبإمكانك تقسيط السيارة شهرياً بقسط يبدأ من 1500 ريال سعودي.

سيارة تويوتا مزودة بمحرك تبلغ سعته نحو 1600 سي سي وينتج عنه قوة تبلغ نحو 121 حصان.

مزودة بمحرك تبلغ سعته نحو 1600 سي سي وينتج عنه قوة تبلغ نحو 121 حصان. أما بالنسبة لعزم دوران السيارة يبلغ أقصاه نحو 157 نيوتن لكل متر بغصون 11 ثانية يبدأ التسارع من السكون حتى أن تصل نحو 100 كيلو متر لكل ساعة.

أما بالنسبة للمحرك الثاني للسيارة سعته تبلغ نحو 2000 سي سي وبأقصى عزم دوران 187 نيوتن لكل متر وذات قوة تبلغ حوالي 143 حصان وبأقصى سرعة تبلغ 195 نيوتن لكل متر لكل ساعة.

سعته تبلغ نحو 2000 سي سي وبأقصى عزم دوران 187 نيوتن لكل متر وذات قوة تبلغ حوالي 143 حصان وبأقصى سرعة تبلغ 195 نيوتن لكل متر لكل ساعة. طول السيارة يبلغ أربع أمتار و620 سم بينما يصل العرض متر و665 سم والارتفاع يصل نحو متر و485 متر.

يبلغ طول قاعدة عجلات السيارة نحو مترين و700 سم ووزن السيارة الكلي يبلغ 1295 كيلو جرام.

سيارة إم جي 5 2021