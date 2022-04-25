بدون مقدم وبضمان 3 سنوات سيارة مستعملة وقسط 700 ريال أتوماتيك

سيارة مستعملة وقسط 700 ريال أتوماتيك، من بين عمليات البحث المستمرة في الوقت الحالي أهم عروض السيارات المستعملة، فالجميع يرغبون في الحصول على سيارة مستعملة بأفضل الأسعار وعلى أن تكون من مكان موثوق به، بالإضافة أن يتم الحصول على السيارة بأطول فترة ضمان تصل حتى 3 سنوات، وهذا ما توفره لك العديد من الشركات التي توفر سيارات مستعملة وحديثة، ويتم تحديد هذا من قبل من يرغب في امتلاك سيارة، فنجد من يميل للسيارات المستعملة لسعرها البسيط، والبعض يرغب في امتلاك موديلات معينة.

سيارة مستعملة وقسط 700 ريال أتوماتيك

سيارات مستعملة بدون مقدم وبضمان 3 سنوات

بإمكانك الآن الحصول على سيارات مستعملة بدون مقدم ولا تكون بحاجة لوجود ضامن.

ولا تكون بحاجة لوجود ضامن. وتوفير تأمين متكامل على السيارة عند القيام باختيار التمويل المناسب لك، ويوجد مجموعة متنوعة من السيارات المستعملة.

كما أنه متاح لك أن تحصل على تمويلات متنوعة تصل حتى بسعر عالي وبأقساط شهرية رمزية لكلاً من السيارات الجديدة والمستعملة.

على أن يتم هذا طبقاَ لبعض المستندات والشروط المطلوبة والتمويل متاح لكافة المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

منها أن يكون لدى المتقدم سجل ائتماني جيد ولا يواجه أي ثغرات، ولا يقل الدخل الشهري للموظفين عن 3000 ريال سعودي.

والتمويل متاح أيضاً للمتقاعدين، ويجب أن يكون العميل موظف في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

والقيام بتقديم جميع المستندات والأوراق المرغوب بها، ومنها تقديم كشف حساب لثلاثة أشهر الأخيرة وأيضاً السجل الائتماني الجيد.

أهم عروض سيارات بدون مقدم بقسط 700 ريال