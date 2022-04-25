نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مقدم وبضمان 3 سنوات سيارة مستعملة وقسط 700 ريال أتوماتيك في المقال التالي
سيارة مستعملة وقسط 700 ريال أتوماتيك، من بين عمليات البحث المستمرة في الوقت الحالي أهم عروض السيارات المستعملة، فالجميع يرغبون في الحصول على سيارة مستعملة بأفضل الأسعار وعلى أن تكون من مكان موثوق به، بالإضافة أن يتم الحصول على السيارة بأطول فترة ضمان تصل حتى 3 سنوات، وهذا ما توفره لك العديد من الشركات التي توفر سيارات مستعملة وحديثة، ويتم تحديد هذا من قبل من يرغب في امتلاك سيارة، فنجد من يميل للسيارات المستعملة لسعرها البسيط، والبعض يرغب في امتلاك موديلات معينة.
سيارة مستعملة وقسط 700 ريال أتوماتيك
سيارات مستعملة بدون مقدم وبضمان 3 سنوات
- بإمكانك الآن الحصول على سيارات مستعملة بدون مقدم ولا تكون بحاجة لوجود ضامن.
- وتوفير تأمين متكامل على السيارة عند القيام باختيار التمويل المناسب لك، ويوجد مجموعة متنوعة من السيارات المستعملة.
- كما أنه متاح لك أن تحصل على تمويلات متنوعة تصل حتى بسعر عالي وبأقساط شهرية رمزية لكلاً من السيارات الجديدة والمستعملة.
- على أن يتم هذا طبقاَ لبعض المستندات والشروط المطلوبة والتمويل متاح لكافة المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية.
- منها أن يكون لدى المتقدم سجل ائتماني جيد ولا يواجه أي ثغرات، ولا يقل الدخل الشهري للموظفين عن 3000 ريال سعودي.
- والتمويل متاح أيضاً للمتقاعدين، ويجب أن يكون العميل موظف في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
- والقيام بتقديم جميع المستندات والأوراق المرغوب بها، ومنها تقديم كشف حساب لثلاثة أشهر الأخيرة وأيضاً السجل الائتماني الجيد.
أهم عروض سيارات بدون مقدم بقسط 700 ريال
- متاح لكم عن طريق شركة عبد اللطيف جميل سيارات مستعملة منها نيسان صيني بأفضل الأسعار.
- وتمويلات متنوعة بقسط شهري يبدأ من 716 ريال سعودي، السيارة تتمتع بمواصفات جيدة للغاية فهي أتوماتيك موديل 2019.
- والسير لمدة 129.999 كم موجودة في للدمام، والعرض متاح بضمان نحو 3 سنوات وباللون الفضي.
- بإمكانك الآن الحصول عليها عن طريق تمويل شركة عبد اللطيف جميل لفترة سداد قد تصل نحو 54 شهر دون دفع مقدمات.
- ويكون المبلغ الإجمال للسيارة 44,529 ريال سعودي، بإمكانك الحصول على السيارة المستعملة بأنظمة تقسيط مرنة.
- من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بشركة عبد اللطيف جميل وملء كافة البيانات الخاصة بتمويل السيارات المستعملة.
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